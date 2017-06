Selger: Det ville kostet 55.000 kroner ekstra å gi Grenfell Tower brannsikre fasadeplater

Da Grenfell Tower ble pusset opp i fjor sommer, ble fasadene i følge avisen The Times dekket med Reynobond-plater, en fasadeplate som produseres av Arconic Architectural Products, som eies av aluminium-giganten Alcoa.

Denne platen er en sandwich-konstruksjon, med to lag aluminium rundt en kjerne som enten kan bestå av polyetylen eller et flammehemmende stoff.

I følge The Times mener man at det er platene med PE-kjerne som er brukt på Grenfell Tower.

Forbudt i USA

The Times har snakket med en selger av Reynobond-platene, som skal ha blitt brukt på fasadene da den 24-etasjer høye boligblokken med 120 leiligheter og cirka 600 beboere ble pusset opp. Selgeren sier til avisen at platetypen med PE-kjerne av brannsikringsårsaker er forbudt til bruk på bygninger høyere enn 12 meter i USA.

I følge selgeren The Times har snakket med, er PE-varianten av platene ment for små forretningsbygg, ikke høyhus eller kritisk bygningsmasse som sykehus og lignende.

Platen med PE-kjerne er i følge The Times klassifisert som «brennbar» («flammable») i Tyskland, men skal være tillatt brukt etter britiske standarder.

Brannen i London: Boligblokken kan ha manglet brannsperrer

Koster to pund mer

Den flammehemmende versjonen av Reynobond-platene koster i følge selgeren The Times har snakket med, 24 britiske pund per kvadratmeter – to pund mer enn versjonen med PE-kjerne.

Det er beregnet at det ble brukt i overkant av 2000 kvadratmeter med Reynobond-plater på Grenfell Tower, og det betyr i så fall at merkostnaden ved å velge den flammehemmende varianten ville vært cirka 5000 pund, eller rundt 55.000 kroner.

Prisen for hele renoveringsprosjektet skal ha vært 8,6 millioner pund (90 millioner kroner)

Vanlig i bruk også i Norge

Fredrikstad-firmaet Talitor setter opp næringsbygg for private og offentlige virksomheter, og tilbyr blant annet Reynobond eller tilsvarende sandwich-plater som fasadekledning.

Daglig leder Terje Strand sier til Teknisk Ukeblad at det finnes en rekke typer sandwich-plater av aluminium, og at disse er vanlig i bruk på næringsbygg i Norge.

Ifølge Strand er det også vanlig å bruke plater med brennbar PE-kjerne, men at det i Norge er strenge krav til seksjonering av bygninger med brannhemmende skiller mellom etasjer og seksjoner, eller brannsikker vegg bak fasadene, slik at en brann i fasadematerialet ikke skal spre seg i bygningen.

Frykter flere omkomne

Entreprenøren som utførte renovasjonen av Grenfell Tower har etter brannen uttalt at arbeidene deres er utført i tråd med gjeldende bygnings-, brann-, og sikkerhetsforskrifter.

Det er fremdeles ikke klart hvor mange mennesker som mistet livet i brannen som herjet boligblokken natt til onsdag. 17 omkomne er funnet hittil, men det fryktes at man vil finne flere døde i de øvre etasjene av bygningen.