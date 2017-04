Stad skipstunnel vekker oppmerksomhet i utlandet

– Når den britiske storavisen The Guardian kjører tittelen: «Move over Suez, hello Stad – Norway to build world’s first tunnel for ships», så må vi jo smile litt, sier prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Andreassen.

– Men det sier også litt om hvordan prosjektet oppfattes internasjonalt. Dette er en nyvinning, og noe som verden ikke har sett maken til, legger han til.

I en pressemelding opplyser Kystverket at de så langt har registrert saker publisert av store medier i Danmark, Spania, Storbritannia, USA, Tyskland, Brasil, Argentina, Nederland, Sverige, Italia, Russland, Namibia, Nigeria, Mexico, Australia – for nevne noen.

– Noe som fenger

– Det er ikke tvil om at skipstunnelen som konstruksjon og attraksjon er noe som fenger, men i Kystverket er vi opptatt av å få fram at sjøsikkerhetsaspektet ved byggingen er viktigst, og at målsettingen med prosjektet er å forbedre fremkommelighet og sikkerhet for sjøtransport forbi Stad, understreker Andreassen.

Saken får stor spredning også i sosiale medier. På CNNs Facebook-side har en egenprodusert presentasjon basert på Kystverkets materiale over 1,5 millioner visninger, 12.800 delinger og 27.000 likerklikk – på under ett døgn.

Det er satt av til sammen 2,7 milliarder kroner til Stad skipstunnel i Nasjonal transportplan over en tolvårsperiode. Den 1.700 meter lange tunnelen skal gå mellom Moldefjorden og Kjødepollen i Sogn og Fjordane.