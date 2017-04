Stad skipstunnel kan bli forsinket – lover bare halve beløpet før 2023

Det vil kun bli bevilget 1,5 milliarder kroner til Stad Skipstunnel i første del av Nasjonal transportplan (2018-2023).

Det kom frem i Nasjonal transportplan som ble lagt frem onsdag formiddag.

Andre del av bevilgningen, på 1,2 milliarder kroner, er ikke planlagt å komme før i andre periode av planen, mellom 2024 og 2029.

Forsinkelse

Dette betyr i realiteten at hele prosjektet blir forsinket sammenliknet med forrige NTP. Da lå hele prosjektet an til realisering i 2014-2023, altså innenfor det som er første del av perioden.

– Vi hadde håpet på å få fullfinansiert hele tunnelen i første NTP-periode. Prosjektet er klart, og Kystverket har sagt de kan være klare for byggestart allerede i 2019, sier Randi Paulsen Humborstad, prosjektleder i interessegruppa Stad skipstunnel.

Kystverket overleverte tidligere i år reguleringsplan og konsekvensutredning til Selje kommune.

Når kommunen har ferdigbehandlet planen, vil Kystverket overlevere konsekvensutredningen med anbefaling om å bygge Stad skipstunnel til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Det vil etter planen skje tidlig i mai.

Det kunne i utgangspunktet betydd byggestart i løpet av 2019 og ferdig tunnel i 2022/2023. Det vil ikke være mulig med den nye transportplanen.

Nasjonal Transportplan (abo.): Sett champagnen tilbake til kjøling

Ikke aktuelt med byggepause

Skipstunnelen er dimimensjonert for de største hurtigruteskipene. 84 prosent av alle skip langs kysten kan gå gjennom. Foto: Kjersti Magnussen-TU/Kystverket

I NTP kommer det også frem at Regjeringen ønsker byggestart av Stad skipstunnel i løpet av neste stortingsperiode. Den er fra 2018 til 2021.

Det er både Humborstad og prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket positive til.

– Absolutt tidligste oppstart, om alt går etter planen, kunne vært i 2019. Nå ser det ut som om den blir en gang mellom 2020 og 2021, og det tror jeg kan være en god løsning, sier Andreassen.

Han legger likevel til at det ikke er aktuelt med byggestart dersom man må stoppe opp byggingen på grunn av ventetid på nye bevilgninger.

– Byggestart fordrer at byggingen kan skje kontinuerlig. Når regjeringen signaliserer byggestart i neste stortingsperiode tolker jeg det dithen at budsjettene legger opp til at vi vil kunne få en kontinuerlig byggeperiode, sier han.

Og legger til:

– Om man må stoppe opp midt i byggingen og vente på mer bevilgninger vil prosjektet bli en god del dyrere. Det er mye kostnader forbundet med nedrigging og opprigging av anleggsutstyr. Det blir ingen byggestart før vi vet at vi kan bygge kontinuerlig.

Kystverket anbefaler bygging av Stad skipstunnel: Selv om den ikke er lønnsom

Sikrere og mer regelmessig

Totalt anslår altså Kystverket en investeringskostnad på 2,6 milliarder 2016-kroner, eksklusive MVA for skipstunnelen.

Fjelltunnel er prissatt til rundt 883 millioner kroner, konstruksjoner 611 millioner og veier 243 millioner kroner. Det er i tillegg lagt inn en usikkerhetsfaktor på 256 millioner kroner.

Når tunnelen er ferdig skal det være gratis å seile gjennom den. Og Kystverket regner med at det vil seile mellom 6600 og 6900 skip gjennom tunnelen hvert år.

Skipstunnel skal gi sikrere og mer regelmessig trafikk enn i dag, i tillegg til tidsbesparelser og dermed lavere drivstofforbruk og utslipp.