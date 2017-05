Stad skipstunnel: Byggestart i 2019 er innen rekkevidde

Samferdselsdepartementet får denne uken overlevert alle dokumenter som skal til for å sette i gang KS2-prosessen, det vil si kvalitetssikring av en uavhengig tredjepart.

Dersom prosjektet «overlever» KS2-prosessen, er det opp til Stortinget å bevilge penger til oppstart.

Prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Andreassen, ser ingen «show-stoppere» i dokumentasjonen.

Stad skipstunnel er også lagt inn i første del av nasjonal Transportplan 2018-2024, riktignok ikke med hele den kalkulerte kostnaden på 2,7 milliarder kroner, men med 1,5 milliarder i første del og 1,2 i andre del.

Dermed kan det bli byggestart allerede i 2019.

Stad skipstunnel: Vekker oppmerksomhet i utlandet

– Et gryteklart prosjekt

Skipstunnelen er dimimensjonert for de største hurtigruteskipene. 84 prosent av alle skip langs kysten kan gå gjennom. Foto: Kjersti Magnussen-TU/Kystverket

Se animasjon fra seilas gjennom tunnelen.

– Vi overleverer strategisk styringsdokument, teknisk forprosjekt og reguleringsplan med konsekvensutredning til departementet, i tråd med den bestilling vi fikk fra departementet. Stad skipstunnel er nå et gryteklart prosjekt, sier Terje Andreassen til Teknisk Ukeblad.

Da regjeringen begynte å lekke fra Nasjonal Transportplan i mars, så det ut til at Stad skipstunnel kunne bli utsatt.

Men da NTP ble presentert 5. april ble det presisert at byggestart kunne bli i løpet av neste stortingsperiode, det vil si 2017-2021.

– Vi tolker det slik at byggingen kan starte så snart KS2 er gjennomført og regjeringen fremmer investeringsbeslutning for Stortinget. Med byggestart i 2019 eller 2020, tror vi ikke de vil stanse arbeidet halvveis for så å starte opp igjen et par år etter når vi kommer inn i andre periode av NTP, sier Andreassen.

Kystverkets plan går ut på å bygge en 1,7 kilometer lang tunnel for skip, tvers gjennom det værharde Stad-landet nord i Sogn og Fjordane.

Byggetiden er anslått til 3,5 - 4 år. Med byggestart i 2019, kan tunnelen åpnes i 2023-2024.

Stad skipstunnel kan bli forsinket: Lover bare halve beløpet før 2023

Dekker 80 prosent

STAD SKIPSTUNNEL Lengde: 1700 meter

Høyde mellom bunn og tak: 49 meter

Dybde 12 meter (lavvann)

Bredde mellom veggene: 36 meter, 26,5 meter mellom fendrene

Arealet på tverrsnitt: 1625 m²

Volum uttak fast fjell: Ca. 3 million m³. Tilsvarer cirka 7,5 million tonn med sprengt fjell.

Investeringskostnad (2016-kroner) Ca. 2,6 milliard kroner

Byggetid: Ca. 3-3,5 år

Tunnelen vil i så fall bli verdens første for store skip på opp mot 140 meters lengde og 23 meters bredde. Tunnelen er dimensjonert for at Hurtigrutens skip kan passere.

Prosjektet har vakt stor internasjonal oppmerksomhet.

Om lag 80 prosent av alle skip som seiler forbi Stad kan bruke tunnelen. Næringslivet på begge sider av Stad-landet ser tunnelen som svært viktig for næring og turisme.

Randi Paulsen Humborstad i Nordfjord Vekst og en ivrig lobbyist for Stad skipstunnel, er optimist og regner med at byggingen kan begynne i 2019.

– Det ser lovende ut. Men det er viktig at KS2 blir satt i gang så fort som mulig og før valget til høsten. Vi føler oss trygge på at et regjeringsskifte ikke vil endre på holdningen til Stad skipstunnel, men det kan fort bli noe forsinkelser i departementet om prosessen ikke allerede er i gang, sier Humborstad til TU.