Sporveiens nye sjef: – Fremover vil endringene måtte gjøres i et helt annet tempo enn før

– Jeg var så heldig å komme på en av de nye trikkene da jeg skulle til Carl Berner i sted. Da jeg så den kjøre av gårde etter at jeg gikk av, kjente jeg at det boblet i magen, selv om jeg jo har sett den mange ganger nå. Jeg fikk lyst til å ta bilde av den og sende til noen, men det er jo litt begrenset hvor spennende alle rundt meg synes det er med enda et trikkebilde.