Sparket geofysiker hevder PCen hans ble hacket. Har saksøkt Equinor

Om snaue to uker skulle etter planen Equinor møtt en avskjediget geofysiker i Asker og Bærum tingrett. I et rettsmøte torsdag ble saken utsatt til våren.

Mannen har jobbet for oljeselskapet i over 10 år, men måtte gå på dagen i fjor.

Årsaken til avskjedigelsen skal være at Equinor mener han har lekket sensitiv informasjon.

I sommer saksøkte mannen oljeselskapet. Han krevde da erstatning fra Equinor, men det er ukjent hvor mye.

– Hacket PC

Geofysikeren bestrider at han skal ha lekket sensitiv informasjon.

Den tidligere Equinor-ansatte mener at PCen hans ble hacket og at han urettmessig er blitt avskjediget.

Det kommer frem i en rettsbok fra et planleggingsmøte i tingretten som ble avholdt i fjor høst.

Ingen vil svare på spørsmål om hva slags sensitiv informasjon som er påstått lekket.

Tekniske funn

Sentralt i saken står en rekke tekniske funn, og geofysikerens advokat varslet i høst retten om at de vil engasjere en sakkyndig fra deres side.

Oljeselskapet og geofysikeren holder fortsatt på å undersøke tekniske forhold i saken, og de mente det derfor var for tidlig å holde hovedforhandling i saken nå i januar.

Geofysikeren og oljeselskapet skal også forsøke å komme frem til en minnelig løsning, kommer det frem i rettsdokumentene.

Mannen har jobbet hele karrieren med geofysikk for norske oljeselskaper. Han har vært ansvarlig for arbeid som har resultert i store funn på norsk sokkel.

Arbeidsgiver har bevisbyrden

Avskjed er det sterkeste sanksjonsmiddelet en arbeidsgiver kan bruke.

– For oppsigelse kreves saklig grunn, for avskjed kreves vesentlig mislighold. Det er den strengeste reaksjonsformen en arbeidsgiver har, forklarer arbeidsrettsadvokat Runar Homble.

Han uttaler seg på generelt grunnlag i denne saken.

Økonomisk mislighold, ordrenekt, brudd på instrukser og vold er klassiske årsaker til avskjedigelse, ifølge ham.

Ved avskjed opphører også arbeidsforholdet umiddelbart, i motsetning til ved oppsigelse, der den ansatte har krav på å få jobbe ut oppsigelsestiden. Ved avskjed har i utgangspunktet heller ikke den ansatte krav på å stå i stilling, dersom avskjedigelsen utfordres rettslig av arbeidstakeren - i motsetning til ved oppsigelse.

Dersom avskjedigelsen utfordres rettslig, så er det arbeidsgiver som har bevisbyrden.

– Det kreves sannsynlighetsovervekt. Altså over 50 prosent sannsynlighet. Bevisbyrden skjerpes ytterligere der det er snakk om et særlig belastende faktum for arbeidstaker. Hvorvidt påstått lekking av sensitiv informasjon faller inn under dette er usikkert, sier Homble.

Homble har skrevet «Ansettelse og oppsigelse - en håndbok for ledere».

Egen etterforskningsavdeling

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med geofysikeren som har stevnet Equinor. Verken han eller hans prosessfullmektig Johan Einar Hveding i advokatfirmaet Brækhus ønsker å uttale seg om saken nå.

Equinors prosessfullmektig Frode Martin Toftevåg i advokatfirmaet Arntzen de Besche ønsker ikke å kommentere saken. Heller ikke Equinor vil ikke uttale seg.

– Dette er en personalsak, og vi ønsker ikke å kommentere den, sier Equinor-talsmann Bård Glad Pedersen til Teknisk Ukeblad.

En av lederne for Equinors egen etterforskningsavdeling, som går under navnet Misconduct, samt en av oljeselskapets ledere for IT-sikkerhet var varslet som vitner til hovedforhandlingen som nå er utsatt.

Dersom ikke mannen og Equinor kommer frem til en minnelig løsning, så skal de etter planen møtes i retten 20. mai. Det er satt av fire dager til saken.