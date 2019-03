Søvn-vest skal redde liv på veiene

Lukk øynene, og tell sakte til ti. Ikke særlig skummelt, er det vel? Ikke før du sitter bak rattet på en bil som tordner avgårde i 80 km/t, uten å ane hva som skjer, uten mulighet til å avverge katastrofen.

Det er vel kjent at søvnige sjåfører kan sammenliknes med dem som kjører i ruspåvirket tilstand - man får ikke alltid helt med seg hva som skjer. Nå har bilgiganten Ford laget en søvnvest som skal lære unge sjåfører om farene ved å sette seg bak rattet når man er trøtt.

Svarte hull i 80 km/t

Drakten skal etterlikne mikrosøvn, en ukontrollerbar bevisstløshet som kan komme av overtretthet. Spesielle elektroniske briller blokkerer synet ditt plutselig og jevnlig, for å etterligne følelsen av de svarte hullene man kan oppleve når søvnen begynner å ta grep. Brillene er koblet til en app, og skal vise blackouts fra tidels sekund og oppover, helt opp til ti sekunder. Med en fart på 80 km/t, har du på ti sekunder kjørt over 220 meter - i blinde.

I tillegg skal tunge «klesplagg» simulere svømme-i-sirup-følelsen man kan få på vei inn i søvnen: En ti kilo tung vest, armbånd og ankelvekter som veier 3,5 kilo hver, og et tungt hodeplagg som skal vise hvor tungt det kan være å holde hodet oppe når søvnen begynner å melde seg.

– Som en zombie

Vesten er utviklet av forskere ved Meyer-Hentschel Institute i tyske Saarbrücken.

– Hvis du kjører når du er trøtt, risikerer du å bli en zombie bak rattet. Du blir en fare for deg selv, passasjerene og alle andre rundt deg, sier dr. Gundolf Meyer Hentschel i en pressemelding.

I følge Ford kan utslitthet være årsak til hver femte trafikkulykke.

Da Transportøkonomisk Institutt i 2004 gjorde en undersøkelse om søvn bak rattet, svarte 22 prosent av de spurte at de hadde sovnet bak rattet. Skummelt nok kan tallet være enda høyere - det er ikke alle som får med seg at de har vært borte vekk i et øyeblikk.

Kommer til Norge

Søvnvesten brukes i Ford-programme Driving Skills For Life, som skal gjøre unge sjåfører bevisst på farene som lurer ute i trafikken. Til høsten skal Ford Norge ta i bruk drakten.

Tidligere har Ford også utviklet drakter som skal simulere kjøring i bakrus og kjøring i narkopåvirket tilstand.