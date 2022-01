Sony viser elektrisk SUV

Sony viser en ny elbil, SUV-en Vision-S 02. Dette er en konseptbil, og ikke et produkt Sony har umiddelbare planer om å sette i produksjon.

Modellen er det andre elbilkonseptet det japanske elektronikkonsernet viser frem. Den første, Vision-S 01, ble vist frem under CES-messen i Las Vegas i januar 2020. Det har ikke vært helt klart hvilke planer Sony har for bilmarkedet, men det er helt klart at det første konseptet skulle fungere som en teknologidemonstrasjon.

Foruten 33 eksterne sensorer som skal bidra til å kunne gjøre den selvkjørende, hadde den tungt fokus på infotainment og databehandling om bord.

Bygget på oppdrag

Den bilen ble bygget av Magna Steyr på oppdrag fra Sony, og plattformen kunne også brukes til å bygge en SUV, fortalte Sony den gangen. Det nye SUV-konseptet later til å være bygget på samme plattform.

Det ser fortsatt ut til at det er teknologidemonstrasjon Sony først og fremst har i tankene med Vision-S 02. Her er infotainment og 5G-oppkobling hovedsaken. Bilen har for eksempel en avansert mulighet for styring av infotainmentfunksjoner med håndbevegelser, og høyttalere integrert i setene.

5G åpner for rask internettkommunikasjon med lav forsinkelse. Dette har gjort det mulig å kjøre bilene eksternt, i kombinasjon med selvkjøringsteknologi.

Få detaljer om de øvrige bilegenskapene deles. Vision-S 02 er utviklet i samarbeid med Magna Steyr, ZF, Benteler, Bosch og Continental. Bilen har to motorer og produserer inntil 400 kilowatt.

Den har som forrige utgave en rekke sensorer som i teorien skal kunne gjøre den selvkjørende, inkludert lidar og høyoppløste kamerasensorer. Konseptbilen har sju seter.

Sonys elbilplattform. Foto: Sony

Sony utforsker mulighet for å lage biler

Om den kommer på markedet? Ikke helt utenkelig. For Sony annonserer at de i løpet av våren etablerer et nytt datterselskap kalt Sony Mobility, som blant annet skal utforske muligheten til å gå inn i bilmarkedet.

Når en avgjørelse eventuelt skal tas, sier pressemeldingen ingenting om, men Sony skriver at det nye selskapet har som mål å utvikle teknologi for robotikk og kunstig intelligens, og at Vision S-konseptene skal bidra til utviklingen av mobilitet.

Det er uklart i hvor stor grad Sony selv har utviklet plattformen i sine elbiler. Magna Steyr har på sin side utviklet en egen elbilplattform kalt Magna EtelligentReach. Det er neppe helt urimelig å anta at Sony i det minste bruker elementer herfra.

En bil på Magnas plattform skal komme på markedet i en ny elbil i år. Det kan være fristende å anta at det er nye Fisker Ocean som bruker denne plattformen, men ettersom Magna Steyr produserer biler på kontrakt og har mange kunder, kan det i prinsippet være mange av deres kunder.