Fisker vil ikke lenger satse på solid-state batterier i sine elbiler

Får vi en ny generasjon batterier som kan inneholde dobbelt så mye energi som litiumion-batterier og lade på en brøkdel av tiden - eller gjør vi ikke?

Det amerikanske elbilselskapet Fisker inc., med danskfødte Henrik Fisker ved roret, har i det stille droppet en enorm satsing på det mye omtalte solid state-batteriet for deres kommende elbiler.

Selskapet har tidligere fortalt at dette vil gjøre det mulig å produsere elbiler med 800 kilometer rekkevidde, som kan lades opp på ett minutt.

Planen var at biler fra Fisker allerede i 2023 skulle være utstyrt med den nye typen batterier, der den flytende elektrolytten fra litiumionbatterier er erstattet med en av et solid keramisk materiale.

I det amerikanske teknologimagasinet Verge beskriver Henrik Fisker solid state-batteri som en teknologi der de følte de nesten var i mål, men oppdaget at de siste 10 prosentene var mye vanskeligere enn de første 90.

– Så for øyeblikket har vi droppet solid state-batterier helt, fordi vi ganske enkelt ikke kan se at det er mulig å realisere, sier han til magasinet.

Skyldes det søksmål?

Den amerikanske teknologipressen har lurt på om veien bort fra solid state-batterier ikke bare skyldes tekniske vanskeligheter, men også et søksmål som nettopp er avsluttet med et forlik på 750.000 dollar.

Søksmålet kom fra selskapet Quantumscape, som har tenkt seg å utvikle et solid state-batteri. Selskapet har fått enorm oppmerksomhet med gigantiske investeringer fra blant annet VW Group og Bill Gates.

Kort fortalt har Fisker ansatt en tidligere medarbeider i Quantumscape. Ifølge Quantumscape tok medarbeideren med seg «tusenvis av konfidensielle dokumenter» til Fisker. Fisker sier at de aldri brukte den informasjonen og ga personen sparken kort tid etter ansettelsen.

Rundt samme tid droppet Fisker også et planlagt samarbeid med VW om å bruke plattformen deres til å bygge den kommende elektriske bilen Fisker Ocean. I stedet blir det produsenten Magna som skal bygge Ocean, som forventes å komme på markedet innen utgangen av 2022.

I forrige uke kom det også frem at Fisker har inngått en avtale med den kinesiske underleverandøren til blant andre Apple og Foxconn, om at de skal bygge elbil nummer to i modellserien, som skal være på veiene i 2023 - ingen av de er planlagt å skulle bruke solid state-batterier.

Toyota ser ut til å ha kommet lengst

I løpet av høsten 2020 har Quantumscape klart å tiltrekke seg mye oppmerksomhet. De presenterte en helt ny celle, og planen er at den skal være kommersielt tilgjengelig innen 2024.

Bedrifter som GM, Ford og Hyundai har også investert i teknologien uten å være særlig konkrete for når den vil være klar for elbiler - kanskje ikke før slutten av 2020-tallet.

I Kina er interessen for solid state-batterier stor, og produsenten Nio tror at de kan være klare i 2022.

En av de nye bilprodusentene i klassen, amerikanske Rivian, ser også ut til å ville være med på kappløpet. De har ikke hatt en offisiell kunngjøring, men det ble snappet opp at selskapet vil ansette folk som kan «bygge og lede et omfattende team som arbeider med produksjon av solid state-batterier.»

Men det kanskje mest seriøse budet kommer fra Toyota, som allerede i slutten av 2022 (det skulle ha vært til OL i 2020) - hvis all utvikling går som planlagt - planlegger å presentere solid state-batterier i en elbil.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.