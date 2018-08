Solvik Olsen: - Ikke sånn vi ønsker at folk skal oppleve norsk jernbane

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) innrømmer at trafikkavviklingen på Østfoldbanen i sommer har vært altfor dårlig.

– Det er langt fra godt nok og ikke sånn vi ønsker at folk skal oppleve norsk jernbane. Vi har jo en visjon om at spesielt i og rundt byene skal jernbanen være et transportmiddel du velger fordi det er bra, pålitelig og komfortabelt. Når vi har en så dårlig punktlighet som vi har hatt i enkelte uker, og såpass dårlig informasjon ved avvik, så er vi ikke fornøyd, sier Ketil Solvik-Olsen til NTB etter et møte med Bane Nor, NSB og Jernbanedirektoratet fredag ettermiddag.

Det var nettopp sommerens problematiske trafikkavvikling på Østfoldbanen som var bakgrunnen for fredagens møte.

NSBs konsernsjef Geir Isaksen: - Jeg var klar over problemene før jeg satte meg i et Flirt-tog

Få konkrete tiltak

Solvik-Olsen sier han ønsket å skaffe seg et bedre bilde av det som har skjedd, og at alle involverte kunne ta en pust i bakken for å forsikre seg om at tiltakene er i gang slik at risikoen for nye problemer minimeres og situasjonen for de reisendes forbedres.

Det er imidlertid få konkrete tiltak å melde om på kort sikt.

– På lang sikt – i løpet av noen år – vil vi ha ferdig Follobane-tunnelen. De i Østfold som er avhengige av jernbanen, kan glede seg over at det er faktisk der vi bruker aller mest penger på infrastrukturprosjekter – over 20 milliarder kroner. Det kjipe er at det tar fire år. Det hjelper ingen som står i dag og er irritert, innrømmer han.