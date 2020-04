Solberg vil bidra til grønt skifte og motvirke langsiktig fall i etterspørselen

Tirsdag kveld norsk tid har ministre fra flere Opec+-land hatt et digitalt krisemøte for å diskutere det kraftige fallet i oljeprisene. Da børsen stengte i dag var prisen på et fat nordsjøolje 20,7 dollar. I løpet av dagen har prisen vært godt under 19 dollar, som ifølge Dagens Næringsliv er det laveste siden 1999.

I går måtte amerikanske oljeselskaper betale for å bli kvitt oljen.

– Det er åpenbart at dette er en ekstraordinær situasjon, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Hun deltok i kveld på innspillsmøte med norske industri- og energiselskaper, sammen med statsminister Erna Solberg (H) og næringsminister Iselin Nybø (V).

Tror på mindre etterspørsel etter korona

– For statskassen betyr det mindre penger i oljefondet. Hovedfokuset vårt er likevel ikke på de kortsiktige virkningene på olje- og gassmarkedet, men de langsiktige som kommer av mangel på etterspørsel, sa statsministeren under det påfølgende pressemøtet.

Tidligere i dag arrangerte Teknisk Ukeblad et nettmøte med oljeanalytiker Jarand Rystad. Han tror at folk også etter krisen vil ha mer hjemmekontor og ta færre flyreiser.

– Før krisen trodde vi peak oil skulle komme i 2028, med 107 millioner fat olje. Når går etterspørselen veldig ned, og kanskje kommer den aldri opp igjen på nivået vi så i fjor. Kanskje var peak oil i fjor, det vet vi ikke ennå, sa Rystad.

– Er også statsministeren redd for at denne krisen er det endelige fallet for oljebransjen?

– Jeg er helt sikker på at vi vil ha en oljebransje i Norge i lang tid, men den vil ha en lavere takt i tiden som kommer. Hvor raskt det skjer avhenger av tiltakene vi iverksetter nå, og av oljeprisen. Men at vi vil få inntekter fra oljebransjen også i årene som kommer, det er jeg sikker på, svarer Solberg på TUs spørsmål.

Bru håper og tror at Opec-kutt vil virke

Oljebransjen selv ønsker seg utsatt skatt, for å gjøre det mer lønnsomt å gjøre investeringer nå i stedet for å vente.

– Dette er et forslag vi er i ferd med å vurdere. Vi er opptatt av å holde aktiviteten oppe og se på tiltak som kan bidra til det grønne skiftet. Men nå får vi gå gjennom alle innspillene samlet før vi kommer tilbake med en beslutning, sier Solberg.

Rystad tror at den nærmeste fremtiden vil bli vanskelig for mange selskaper i oljebransjen. Mye av det påbegynte, langsiktige arbeidet vil fortsette, men kortsiktig arbeid, spesielt offshore, vil stoppe opp.

Olje- og energiminister Tina Bru er likevel forsiktig optimist.

– Det er grunn til å håpe og tro at den avtalen som nå er inngått mellom landene i Opec+, i kombinasjon med at vi gradvis også vil få mer aktivitet i den globale økonomien etter hvert som smitteverntiltakene blir hevet, vil bidra til at prisen stabiliserer seg på sikt, sier Bru.

Vil ikke senke elavgiften

Også kraftbransjen var til stede på statsministerens innspillsmøte i kveld. Energi Norge og Distriktsenergi har foreslått å fjerne elavgiften midlertidig på grunn av koronakrisen.

Dette ble avvist av statsministeren på kveldens møte.

– Hvis vi snakker om forbrukerhensyn, så er jo strømprisen lavere enn på mange år. Vi må sortere alle forslag vi får inn og se på effekten av dem opp mot andre tiltak. Vi er ikke over i det stadiet nå at dette vil ha mest effekt, sa Solberg.