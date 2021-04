Snørydding på Gardermoen skal foregå med førerløse brøytebiler

Avinor inngår en åtte års rammeavtale med snøryddingsprodusenten Øveraasen på Gjøvik om levering av de selvgående brøytebilene, skriver Dagens Næringsliv.

– Dette betyr veldig mye for oss. Koronapandemien har nesten ført til et sammenbrudd i internasjonal flytrafikk. 80 prosent av våre kunder er flyplassrelaterte som har tråkket på nødbremsen, sier administrerende direktør Thor Arve Øveraasen i en kommentar til 400-millionerskontrakten.

Etter planen skal førerløse kjøretøy settes i drift på Oslo lufthavn vinteren 2021/2022. Teknologibedriften Yeti Move i Kongsberg er underleverandør av de tekniske løsningene.

– Vi ønsker å være i førersetet når det gjelder nytenkning og innovasjon. Vi er blant de første i verden til å sette i drift et slikt konsept og vil med det kunne opprettholde målet om å være ledende på vinterdrift, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

Sverige først ut

Fra før har også svenske flyplasser kjøpt inn førerløse brøytemaskiner. I fjor høst ble det klart at svenske Swedavia har inngått en rammeavtale med de norske produsentene på 600 millioner kroner. Dermed var det svenske flyplasser som gikk de aller første førerløse brøytebilene i verden.

Brøytemaskinene har tidligere vært grundig testet på norske lufthavner, og ble vist frem for første gang på Fagernes i mars 2018. Da hadde de vinteren i forveien testet ut løsningen med ulike formasjoner, snø- og baneforhold.

Her kan du se hvordan teknologien fungerer:

Mer effektivt

I en pressemelding skriver Avinor at de jobber kontinuerlig for å effektivisere lufthavndriften ved hjelp av ny teknologi.

– God punktlighet og stabil drift, også i vintersesongen, er essensielt for en god passasjeropplevelse og svært viktig for at selskapene som opererer på lufthavnen skal kunne drive mest mulig kostnadseffektivt, skriver selskapet.

– Gjennom et automatisert vinterdriftkonsept vil vi løse våre oppgaver med mindre ressurser. Effektivisering og automatisering står høyt på agendaen. For 10 år siden var ideen om førerløse brøytebiler en skisse på et papir, det er derfor svært gledelig å se at teknologien nå er så moden at den kan settes ut i vanlig drift, sier Foss i meldingen.

I tillegg til fordelene med kostnadseffektivisering vil anskaffelse av maskiner med høyere kapasitet og større ryddebredde gjøre at man kan redusere antallet brøytebiler og dermed oppnå miljøgevinster. Høyere presisjon i brøyteoperasjonene og mindre slitasje på utstyr bidrar også til dette.

Utover leveransen av autonome kjøretøy omfatter kontrakten leveranser av maskiner til alle Avinors lufthavner. Avinor disponerer totalt cirka 150 brøytekjøretøy av typen sope-blåsemaskiner. På sikt er intensjonen at plattformen for autonome operasjoner kan muliggjøre automatisering av andre oppgaver og tjenester på lufthavnens områder. Som for eksempel gressklipping, merkemaling og feiing.

Også Peter Due, administrerende direktør i Yeti Move AS, er fornøyd med kontraktsinngåelsen.

– Avtalen med Avinor bekrefter Yeti Move sin posisjon innen autonome løsninger for flyplassdrift. Dette er en anerkjennelse av den jobben som er gjort sammen med Øveraasen, og bidrar til å posisjonere Yeti Move som en globalt ledende aktør innen industriell autonomi, sier Peter Due. Det er ekstra moro at Yeti i sin tid ble stiftet som et resultat av Avinors visjon om autonome løsninger for snøbrøyting.