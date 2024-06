Med moderne teknikk og 200 tonn stål skal Vasa reddes. De første bitene er allerede på plass. Ytterst varsomt løftes den første støtten og monteres på sin nye plass mot det skjøre skroget. 27 av disse støtteveggene må til for å bevare Vasa for kommende generasjoner.

– Det er utrolig spennende, sier Jacob Jacobson til nyhetsbyrået TT. Han er enhetsleder på Vasamuseet.

Støttes opp på nye plasser

Det ligger mer enn ti års forskning og tester bak arbeidet som nå har startet opp. Mye kan gå galt, konstaterer Håkan Thorèn, som er spesialist ved museet. Men så langt har han ikke kjent på nervøsitet.

– Det kommer nok ved vegg 27. Da skal den siste gamle støtteveggen fjernes, og det føles litt kritisk å slippe hele akterenden av skipet. Tre er et levende materiale, og vi vet ikke helt hvordan skipet reagerer når det støttes opp på nye plasser, sier han.

Synker sammen og lener mot babord

Det synes ikke med det blotte øyet, men Vasa synker sammen med én millimeter i året. Dessuten lener skipet seg svakt mot babord. Det er samme siden som skipet kantret mot for snart 400 år siden. Håpet er at den nye støtten skal klare jobben som de gamle støtteveggene fra 60-tallet ikke lenger klarer.

I tillegg til nye støttevegger monteres et innvendig stålskjelett som skal avlaste skroget. Støtten under kjølen er utstyrt med lasteceller som gjør at man kan rette opp skipet – og dessuten veie det for første gang. Intendant og skipstømrer Monika Ask mener den nye konstruksjonen blir penere.

– Når den er ferdig montert, vil du se at konstruksjonen følger skroget mye bedre og kommer til å smelte fint inn. Den gamle konstruksjonen er kantete og lite enhetlig, sier hun.

Må unngå gnister for enhver pris

Arbeidet er komplisert, og det er om å gjøre å unngå bevegelser i skroget for enhver pris.

– Vi må være veldig nøye og sørge for at vi unngår gnister. Det har vi sett med brannene i Notre-Dame og børshuset i København. Slike ting skjer alltid under byggearbeid, sier Håkan Thorèn.

Hvis alt går som planlagt, skal den nye støtten være på plass i 2028. Museet skal være åpent for allmennheten med unntak for de aller mest besøkte sommerukene.

– Opp gjennom årene har vi merket at besøkende er veldig fascinert og nysgjerrige når det skjer noe her ute. Vi er et museum, og en del av jobben er å spre kunnskap og få opp interessen, sier Jacobson.