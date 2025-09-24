Abonner
Forsvar

Trump: Nato-land bør skyte ned russiske fly om de krenker luftrommet

Nato-land bør skyte ned russiske fly hvis de krenker luftrommet, sier USAs president Donald Trump.

Volodymyr Zelenskyj og Donald Trump møttes tirsdag i New York.
Volodymyr Zelenskyj og Donald Trump møttes tirsdag i New York. Foto: Evan Vucci / AP / NTB
NTB
24. sep. 2025 - 07:18

Han sier han ikke vet hva som skjedde i Danmark med dronene som fløy i området ved Kastrup, men på spørsmål om Nato-land burde skyte ned russiske fly som flyr inn i deres luftrom, var svaret krystallklart.

– Ja, det synes jeg, sa han.

På spørsmål om USA ville støtte nedskyting av russiske fly sier han at det avhenger av omstendighetene, men han skrøt samtidig av Nato-landene som har gått inn for å øke pengebruken på forsvar fra 2 til 5 prosent.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
DNV
Fra NTNU til Shanghai: Slik er hverdagen som surveyor
Professor Tormod Heier understreker at det ikke er vanlig at et Nato-land får sitt luftrom krenket av russiske fly i over ti minutter.
Les også:

Forsvarsekspert om luftrom-krenkelsene: – Russerne skyter seg selv litt i foten

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) mener det er en tydelig advarsel til Russland.

– Når Nato i dag sier at vi vil forsvare oss mot trusler med nødvendige midler, er det også en tydelig advarsel til Russland for å unngå å havne nettopp i den situasjonen, sier Eide i en kommentar til NTB.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen kalte droneaktiviteten mandag kveld bekymringsfull.

– Den siste tiden har vi vært vitne til en bekymringsfull utvikling. Russiske krenkelser av luftrom. Uønsket droneaktivitet i flere europeiske land, i går også i Norge og Danmark. Det er en tydelig påminnelse om tiden vi lever i. At vi skal verne om fred og sikkerhet, skrev den danske statsministeren på X.

Tirsdag møtte Trump Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i forbindelse med FNs hovedforsamling, der de blant annet diskuterte situasjonen på slagmarken i Ukraina, hvor Zelenskyj kom med det han kalte godt nytt til Trump, og takket ham samtidig for støtten.

De to lederne var også enige om viktigheten av at europeiske land skulle slutte å kjøpe russisk olje, som Trump også gjorde til et poeng i sin tale til FNs hovedforsamling.

Nils Håheim-Saers ved Norce i Tromsø mener staten tenker sektordelt om dronetrusselen, og etterlyser mer helhetlig tenking.
Les også:

Droneekspert: Advarer mot skjev satsing på droneforsvar

 

DronerForsvarKrigen i Ukraina
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Les mer
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Miljødirektoratet
Senioringeniører / sjefingeniører - akvakultur og avløp
Statens vegvesen
Avdelingsdirektør Styring
Argus Remote Systems AS
R&D Engineers
Få annonsen din her og nå frem til de beste kandidatene
Lag en bedriftsprofil
En tjeneste fra