Snøhetta designet et nytt operahus i vannkanten. Se bildene

Shenzhens myndigheter har kunngjort at de franske arkitektenene i Ateliers Jean Nouvel skal få forme byens nye operahus. Deres «Light of the Sea»-design skal være inspirert av et perlemorskall og en bølge.

Snøhettas bidrag til konkurransen. Foto: Snøhetta

Med i finaleheatet var også norske Snøhetta, som fra før har operaene i Oslo og Busan på CV-en sin. Felles for alle tre prosjektene, er at de ligger i vannkanten, og at selve operahuset bygges som en overgang mellom sjø og land.

I 2019 vant Snøhetta også oppdraget om operahuset i Shanghai, og den gang var Snøhetta-grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen åpen om at de tar med seg ideer fra tidligere prosjekter:

– Da vi mottok innbydelsen til å delta i denne konkurransen, var det en forutsetning at publikum skulle kunne gå på taket på bygget. Derfor har vi valgt den samme sosiale åpne demokratiske tilnærmingen til dette bygget, som Operaen i Oslo. Her har Operaen i Oslo satt en standard, sa han.

Kulturelt kvarter

Shenzhen er en kinesisk storby i provinsen Guangdong, ved Kinas kyst mot Sørkinahavet. Byen ligger tett opp mot Hongkong, og det nye operahuset vil strekke seg over Shenzhen-bukta.

I prosjektbeskrivelsen tegner Snøhetta visjoner om et kulturelt kvarter og et landemerke i byen - et viktig offentlig rom som er åpent hele døgnet, syv dager i uka:

Operaens form skulle markere forbindelsen mellom havet, landet og fjellene utenfor. Foto: Snøhetta

«Operaen er både en del av byen, og samtidig adskilt fra den urbane konteksten, som et gjenoppdaget tapt paradis. Denne skulpturelle subtropiske øygruppen er opptakten til en natt i operaen, og en finale på slutten av kvelden. Den emosjonelle innvirkningen overgår det som musikk og drama kan skape alene».

Bildene som er offentliggjort i forbindelse med arkitekt-konkurransen viser store, åpne rom og lyse flater som møter natur.

«Det er ingen terskler, bare forbindelser, øst-vest langs strandlinjen og nord-sør mellom ytelse og produksjon», skriver Snøhetta.

Denne promo-videoen gir et inntrykk av hva de ønsket å oppnå:

Teknisk Ukeblad har ikke lykkes med å innhente ytterligere kommentarer fra Snøhetta i dag.

6000 sitteplasser

Vinneren ble altså Ateliers Jean Nouvel, som har tegnet et enormt operahus med buet tak. Når det er fullført, vil det romme en 2300-seters operahall, et konsertteater med 1800 sitteplasser og en 800-seters arena for operetter.

Bygningsmassen er planlagt å dekke 222.000 kvadratmeter. Oppføringen av operahuset skal etter planen starte allerede i år og være ferdig i 2024.