Se bildene av Nye Deichman: Bøkene kommer nesten i bakgrunnen

Bjørvika, Oslo: Torsdag åpner det nye og mye omtalte hovedbiblioteket i Oslo, Nye Deichman, etter en koronaforsinkelse på tre måneder. Tidligere har en vannlekkasje, en konkurs og diverse byggetekniske utfordringer utsatt åpningen fire år.

Nå er imidlertid alt på plass i det påkostede, Lund Hagem-tegnede bygget i Bjørvika, som ventes å tiltrekke to millioner besøkende i året og utgjøre en kulturell akse sammen med Operaen og det nye Munch-museet.

Selv om boksamlingen er Norges største, er det mye annet enn bøker som fanger oppmerksomheten når man vandrer gjennom de fem etasjene og 14.000 kvadratmeterne med publikumsrettet virksomhet. Og det er langt mer enn bøker som lånes ut i dette biblioteket.

Kino og loddeverksted

På Nye Deichman kan du blant annet låne musikkinstrumenter, symaskiner, loddeutstyr, 3D-printere og kuttemaskin for vinyltrykk til klær. Du får gratis tråd til å sy med, og biblioteket selger ensfargede t-skjorter til kostpris hvis du vil designe ditt eget trykk.

Hvis du vil lage podkast, kan du låne lydstudio gratis på biblioteket (bedrifter må betale). I spill-, film- og musikkrommene kan du spille cd-er og dvd-er fra bibliotekets samlinger. Det er til og med to kinosaler her som du kan leie, med plass til henholdsvis 20 og 60 personer, får vi opplyst av Tomm Johannessen, seksjonsleder IKT og logistikk ved Nye Deichman.

– Det kan bli en bra helaften, det. Først spiser man i restauranten, så har man privatvisning i kinosalen, foreslår Agnar Bang Haagensen, fagansvarlig for logistikkflyten på biblioteket.

Hodebry

Og fra den mye omtalte utkragingen i femte etasje, som strekker seg 18 meter ut fra bygningskroppen, kan man nyte fri utsikt til indre Oslofjord og de tidligere nevnte turistattraksjonene.

– De som var her fra Aftenposten, mente at det var et perfekt sted for bryllup, sier bibliotekets medierådgiver Siv Meisingset om utkragingen, som rager 20 meter over bakken.

Lars Rambergs neonkunstverk «Brainstorm» pryder taket i foajeen. Foto: Eirik Helland Urke

Når biblioteket åpner 18. juni, tennes også lyset i neonkunsten til Lars Ø. Ramberg, 400 meter neonrør hengende i taket i foajeen. Det heter «Brainstorm», og de innviklede, glødende trådene kan saktens minne om nerver i en overarbeidet hjerne.

Man får mye fint for 3,1 milliarder kroner, som er sluttsummen for biblioteket.

En halv million bøker

Fotograf Eirik Urke spør om de kan slå på lyset til et bilde, men får nei.

– Det er ikke billig å tenne de lysene, kan jeg fortelle deg, så det sparer vi til åpningen, underretter Meisingset.

Til den offisielle åpningen er det ventet storfint besøk. Blant andre kronprinsen og Oslos ordfører og byrådsleder har satt av dagen til en tur på biblioteket, som også huser en god del bøker. Det må vi ikke glemme. I alt 450.000, får vi opplyst.

