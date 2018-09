Små Oled-skjermer kurerer VR-sjøsyke

Har du prøvd å bruke virtual reality-briller til å spille dataspill, ta en virtuell omvisning på museet eller en messe, kjenner du sikkert også til følelsen av kvalme og sjøsyke når du har hatt på VR-brillene en stund.

«Sjøsyken» oppstår når antallet bilder som vises per sekund blir mindre enn det vi er vant til i virkeligheten. Det kan også oppstå en slags flimring på grunn av det avgrensede synsfeltet som VR-briller gir deg.

Denne kombinasjon kan gi en følelse av å stå midt på et skipsdekk under en storm.

Bredere synsfelt

Nå har tyske forskere fra Fraunhofer Institute for Organic Electronics, Electron Beam and Plasma Technology utviklet en ny type Oled mikro-displayer med en størrelse på bare 2,5 cm, og en oppløsning på 1920 × 1200 piksler.

I den nye VR-brillen brukes det i alt fire små Oled-skjermer — to til hvert øye. Dette gir en total oppløsning på 4800 × 1920 piksler.

Det innebærer at forskere har kunnet øke oppdateringsfrekvensen til 120 Hz.

Når den høye oppløsningen kombineres med en raskere oppdateringsfrekvens, bør fornemmelsen av sjøsyke bli redusert, og i tillegg gir de fire separate skjermene et bredere synsfelt på over 100°, noe som motvirker den bildeflimringen som også kan gi assosiasjoner til å seile i høy sjø.

Kortere avstand mellom øye og skjerm

Det er bedriften Limbak som har stått for å utvikle optikken sammen med Fraunhofer-instituttet, og den kompakte optikken fører til at avstanden mellom øynene til brukeren og skjermen er redusert til bare 37 mm.

Oled Oled står for organic light-emitting diode, og er en bildeteknologi der lyset kommer fra lysdioder basert på organiske molekyler. Det tynne laget med lysdioder er lagt på en film av en spesialutviklet polyimid-plast.

Oled brukes spesielt til produksjon av skjermer til tv-er, datamaskiner og mobiltelefoner.

Det er mindre enn de VR-brillene som finnes på markedet i dag, for de har vanligvis en avstand på mellom 60 og 75 mm.

– Vi kan gi en høyere bildefrekvens ved 120 Hz, og dermed også en høyere datahastighet. Derfor har vi utvidet det parallelle grensesnittet på Oled-skjermene. Skjermen kan konfigureres fleksibelt fra en hold-tilstand til impuls-tilstand. Det siste innebærer at man kan fjerne de slørede og flimrende tilstandene som kan oppstå med raske bevegelser, og erstatte dem med en rullende tilstand, sier systemdesignforsker Judith Baumgarten ved Fraunhofer Institute for Organic Electronics, Electron Beam and Plasma Technology.

– Brikken gir mulighet for oppslagstabeller til gamma-korreksjon, slik at hver enkelt fargekanal (rød, grønn, blå og hvit, red.) kan kalibreres individuelt. Vi har oppnådd en veldig bra bildekvalitet med et høyt kontrastforhold på over 100.000:1 med et lavt energiforbruk.

– Vi er svært tilfredse med de positive resultatene fra skjermene våre. I kombinasjon med den ultra-kompakte Limbak-designen for de optiske komponentene kan vi utvikle behagelige og lette VR-enheter med gode bildekvaliteter, avslutter hun.

Oppløsningen er over det nivået som de konvensjonelle TFT-baserte Amoled-skjermene kan yte i dag. Oled-mikroskjermene har blitt utviklet som en del av det europeiske forskningsprosjektet Lomid.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.