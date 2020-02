Sluttregningen for Stortingets skandaliserte byggeprosjekt er klar: Ble noe lavere enn rammen

Kostnadsrammen for Stortingets skandaliserte byggeprosjekt este ut til 2,3 milliarder kroner. Men sluttregningen blir noe lavere enn rammen, ifølge Stortinget.

Stortingets presidentskap behandlet nylig det endelige prosjektregnskapet for 2020 for hele byggeprosjektet. Sluttsummen kom på knappe 2,1 milliarder kroner. Det er 225 millioner kroner under den siste kostnadsrammen, som Stortinget vedtok sommeren 2018.

– Vi er nå så nær vi kommer å kunne sette to streker under svaret, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) til NTB.

Stortinget og Multiconsult inngikk i fjor et forlik på 55 millioner i tvisten om selskapets leveranser til prosjektet. Dette beløpet er ikke tatt inn i prosjektregnskapet.

Heller ikke 219 millioner omtalt i det interne notatet «Kostnader utenfor, men i tilknytning til, byggeprosjektet P26», som Aftenposten har skrevet om, er tatt med. Årsaken er at disse pengene ikke er en del av selve prosjektregnskapet.

Måtte gå

På tre år økte sluttsummen for nytt post- og varemottak, ny innkjøringstunnel og rehabilitering av Prinsens gate 26 fra 1,1 til 2,3 milliarder. Den siste sprekken på nesten 500 millioner ble kjent i februar i 2018 og førte til at både stortingspresident Olemic Thommessen (H) og stortingsdirektør Ida Børresen måtte gå av.

Et samlet Storting kritiserte før sommeren 2017 presidentskapet for håndteringen av byggesaken og de mange overskridelsene. Det kom også skarp kritikk fra Riksrevisjonen og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Har du noen betenkeligheter med å beskrive denne saken som en skandale?

– Jeg forstår veldig godt at man sier det. Hele prosessen har vært veldig krevende. Det ligger mye læring i denne saken. Nå skal vi evaluere hele prosjektet grundig, sier Trøen.

Mange grep

Saken har ført til at Stortinget har tatt en rekke grep.

– Vi har vedtatt et nytt reglement for hvordan Stortinget skal håndtere fremtidige byggeprosjekter, sier stortingspresidenten.

– I store, nye prosjekter skal Stortinget involveres mer. Statsbygg skal som hovedregel være byggherre for alle prosjekter som koster over 300 millioner kroner, sier Trøen.

Hun legger til at Stortinget også kan be Statsbygg om å påta seg ansvaret for prosjekter under dette beløpet.

Gjenåpnet konditori

Trøen trekker fram hensynet til sikkerhet, at man valgte å beholde fasaden på Prinsens gate 26, utfordringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet og overraskelser da man begynte å grave, som årsaker til at prosjektet ble mer komplisert enn antatt.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi er der vi er nå, sier Trøen, som viser til at Stortingets ledelse har fulgt prosjektet svært tett.

Hun fremholder videre at de vel 7.700 kvadratmeterne med nye kontorlokaler i Prinsens gate 26 er funksjonelle, sikre og har god miljøprofil. Det er dessuten etablert en ny innkjøringstunnel og et post- og varemottak som bidrar til økt sikkerhet, understreker stortingspresidenten.

– Men jeg er ikke fornøyd med at Stortinget har måttet utvide både tids- og kostnadsrammen for prosjektet flere ganger, konstaterer Trøen.

Også rehabiliteringen av Wessels plass, mellom selve stortingsbygningen og Prinsens gate 26, er nå sluttført. Nylig gjenåpnet også Halvorsens konditori, som ble etablert i 1881 i Prinsens gate 26. Konditoriet måtte stenge i 2014 på grunn av ombyggingen.