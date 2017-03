Ruter vil ta kontroll over passasjerenes mobiltelefon

Oslofolk reiser mer kollektivt enn noen gang. Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016, melder Ruter på sin årlig pressekonferanse om antall kollektivreisende i 2016.

For å sikre at veksten fortsetter også i fremtiden, jobber selskapet med mye mer enn nye bussruter og flere kollektivplasser.

– Jeg tror bransjen står overfor sine aller største utfordringer noen sinne. Og de utfordringene løser vi ikke uten ny teknologi og digitalisering, sa administrerende direktør Bernt Reitan Jensen under pressekonferansen onsdag morgen.

Store mengder informasjon

Ruter-appen, som lar kundene kjøpe og betale billetter direkte på egen mobiltelefon, har vært en stor suksess.

Ruter-sjefen mener derfor løsninger som denne er det som må til for å vinne kunder i årene som kommer.

– Vi får stadig økende mengder med informasjon og data om hvordan ting har foregått, hvordan det foregår i dag og hvordan det vil gå i dagene som kommer. Kundene forteller oss stadig mer om hva de gjør og hva de skal. Dette danner en utrolig spennende plattform for hvordan vi kan utvikle nye løsninger, sier han.

Allerede i dag brukes mye av denne dataen til å følge trafikken og sette inn busser der det ser ut som om det er behov for det. Men i fremtiden blir løsningene trolig mye mer tilpasset enkeltpersoner.

Om tre år skal 100 batteribusser settes i drift: Nå tester de tre ulike elbussteknologier

Vil vekke kundene

En av løsningene selskapet jobber med å utvikle er en applikasjon som selv følger med på hvor langt du reiser og gjennomfører betaling utfra informasjon den henter inn om hvor du går av og på bussen.

En annen løsning Reitan Jensen ser for seg om ikke alt for lang tid går så langt som til at Ruter overtar styringen over kundenes mobiltelefoner.

– Vi ser for oss en løsning der vi kan gå direkte inn på kundenes mobiltelefon og overstyre vekkeklokken dersom vi ser at den kollektivtransporten de pleier å ta på morgenen er forsinket eller at det har oppstått avvik, sier han til Teknisk Ukeblad.

Og utdyper:

– Om en tunnel stenges og vi ser at dette vil gi forsinkelser vil vi da kunne gå inn og endre vekkeklokken på en kundes mobil fra 07:00 til 06:45 sånn at han eller hun likevel rekker frem til arbeid i tide.

Kles med solcellefilm: 120 nye Ruter-kjøretøy skal gå på miljøvennlig biodiesel OG lade solstrøm

Krever aksept

Løsningen Rutersjefen skisserer er, ifølge han selv, allerede teknisk mulig.

– Men det er viktig å presisere at dette kun er noe vi kan gjøre hos de kundene som har lastet ned en app og gitt oss tillatelse til å overstyre mobiltelefoninnstillingene deres, sier han.

Reitan Jensen sier det ikke er noe spørsmål på om løsningen vil komme.

– Nei, spørsmålet er ikke om, men når. Dette er helt sikkert noe som vil komme i løpet av noen år, sier han.

Les også: Slik ser Ruter for seg fremtidens kollektivtransport

Vil dele informasjonen

Andre tjenester Oslo og Akershus sine kollektivreisende kan se frem til er for eksempel pushvarslinger om hvor det er ledig kapasitet i kollektivnettet.

– Om vi vet at noen tar den samme bussen eller banen hver dag, kan vi bruke informasjon fra informasjonssentralen vår til å sende pushmeldinger om når du må reise for å få sitteplass på bussen eller hvilken vogn på trikken eller banen det er best plass på, sier Reitan Jensen.

Den aller første tjenesten som skal gi kundene en mer behagelig reise kommer allerede i april.

– Jeg vil ikke si hva det er snakk om, men det viser at vi ikke er langt unna, og det vil gi et tydelig frempek på hva som kommer og hvilke muligheter som ligger her, sier han.