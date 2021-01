Slik vil ny teknologi gjøre kjøkkenet smartere

Produsentene vet at kundene er opptatt av teknologi som kan gjøre kjøkkenopplevelsen bedre, penere og mer miljøvennlig. Den siste trenden er det myndighetene i EU som pusher: Forbruket av strøm og vann skal ned.

– For ti år siden utgjorde hvitevarene rundt en tredel av kostnadene når folk pusset opp kjøkkenet. I dag er det ofte halvparten eller mer, selv om det varierer litt med kokkeinteressen. I tillegg er det blitt mer vanlig å bygge inn det som før var frittstående enheter, som vinskap og kaffemaskin, sier hvitevaresjef i Elkjøp, Christan Hole.

Tall fra Stiftelsen elektronikkbransjen understreker det Hole snakker om.

– Omsetningen av hvitevarer til innbygging har økt fra 147.000 enheter i 2009 til 265.000 i fjor. Samtidig er snittprisen økt mye. Kundene velger oftere toppmodeller, sier adm. direktør i Stiftelsen elektronikkbransjen, Jan Røsholm.

Automatikk og fjernstyring

De fleste produsentene har et bredt utvalg av maskiner som de styrer med sine egne apper. Det er dessverre en måte å låse inn forbrukeren på, med mindre man vil ha apper fra flere produsenter.

– Heldigvis kan mange styres gjennom Alexa og Google Assistant. Da er man ikke så avhengig av den enkeltes app, sier Hole.

Det at hvitevarene kobles til apper, tilfører ny funksjonalitet på mange måter. Trenger maskinen service, kan teknikeren få tillatelse av kunden til å koble seg til og identifisere hva som er galt. Om ikke feilen lar seg fikse over nettet, er man i hvert fall mer sikker på at teknikeren har med riktig del.

– Appene gjør at du f.eks. kan starte opp stekeovnen automatisk når du er på vei hjem. Appen finner ut hvor du er fra Google Maps og beregner ankomsttid. Den kan også starte maskinen når strømmen er billig ved å koble seg til prisutviklingen. Eller de kan overta hele stekeprosessen. Du forteller appen at du skal steke ribbe og hvor mye den veier. Så styres jobben automatisk, sier Hole.

Det er ikke alle hvitevarer som har like stor glede av apper, men produsentene finner stadig på ny funksjonalitet. Kjøleskap kan holde rede på innholdet, men du må holde produktene foran kameraet og fortelle når de har utløpsdato. Så kan appen fortelle deg når du bør spise og eventuelt foreslå en meny.

Platetopp med ventilasjon

Det er lenge siden platetopper med støpejernsplater var vanlig i kjøkkenet. De ble erstattet av glasskeramiske topper, men med varmespiraler. I dag er over 90 prosent av det som selges basert på induksjon. Varmen produseres av høyeffektspoler under glasset som genererer virvelstrømmer direkte i stekepannen, eller kokekaret.

– Det nye er at ett utvalg platetopper er integrert med en ventilasjon. I stedet for en hette over, suges damp og stekeos ned i toppen. Der går luftstrømmen gjennom fettfiltre og kullfiltre, eller til direkte utlufting. Disse produktene kommer med forskjellige type filtre som kunden selv kan bytte til. Slike topper koster litt mer, men du slipper stekeos og det blir dessuten mer plass til overskap. Toppene koster fra 10.000 kroner til 50.000, sier Hole.

Han anbefaler å tenke ut over det vanlige 60 cm-formatet som stammer fra kjøkkenskapmoduler. Nå kan du velge 70 cm topp i benkeplaten og likevel passer den ned i en 60 cm modul. Skal du ha 80 eller 90 cm må man ha en bredere modul.

En induksjonstopp kjennetegnes med at varmen kommer mye raskere dit den skal, men det avhenger av effekten på den enkelte platen. Billige topper har gjerne moderat effekt med mulighet til å «booste». De verste platetoppene kan levere over 11 kW til en kokesone. Da tar det ikke lang tid før tevannet koker, men det kan høres ut som overkill og det krever selvfølgelig en kurs som kan levere så mye effekt. Dyrt!

Allsidige ovner

Den moderne stekeovnen er mye mer enn et varmeskap. Vi har kombinert varmeelementer over og under siden den elektriske stekeovnen ble funnet opp. Så kom vifte og fordelte varmen rundt i hele kammeret. I dag får du ovner som har alt det, men som også kan dosere damp og være en mikrobølgeovn på en gang.

– Slike ovner gjør at de kan steke maten bedre og raskere. Ved å kombinere varme i form av stråling og lufttemperatur utenfra, og mikrobølger som varmer opp innenfra, kan du korte ned steketiden betydelig. Mange ovner har såkalt pyrolyse som gjør at man forbrenner avsetninger med temperatur på over 480 grader. Det er en funksjon alle bør få med seg, og bruke regelmessig, når man kjøper ny stekeovn, sier Hole.

Stillegående oppvaskmaskiner

Folk skal ha oppvaskmaskin enten de er hjemme eller på hytta.

Slike kan du få billige. Det er alltid modeller på tilbud til 2990 kroner, eller mindre, men de har sjelden det folk setter mest pris på; stillhet. Slike ligger gjerne på 45 til 47 dB og da er det best å være på stua når maskinen går. Skal du ned mot 40 dB, eller lavere, koster det.

– I tillegg til støy er det mulighet til å vaske et stort antall kuverter som driver utviklingen. Det gjør også vannforbruket. Slike maskiner er nå nede i 8 til 10 liter og det er mindre enn med manuell oppvask, sier han.

En moderne oppvaskmaskin er ofte slik at den åpner seg etter vask for å slippe ut damp. Noen mer påkostede modeller lukker seg igjen og starter en vifte som blåser restvann ut av stetten på glass og bunnen på kopper hvor det kan samle seg. Andre bruker zeolitter for å skape høyere temperatur for å bli kvitt den siste fuktigheten.

Kjøleskap som reduserer matsvinn

Moderne kjøleskap har flere måter å redusere matsvinn på. De har gjerne flere soner i skapet. En såkalt nullsone holder lavere temperatur enn ellers i skapet. Det gjør at kjøtt og fisk holder seg vesentlig lenger. En slik-skuff vil holde mellom to og tre grader som bevarer luftfuktigheten og gjør at grønnsaker holder seg lenger.

– Slike ting handler om å redusere matsvinn, sier Hole.

Moderne kjøleskap har en viktig oppgave i å redusere matsvinn. Foto: Odd Richard Valmot

Mange ønsker seg svære såkalte side-by-side kjøleskap og frysere. Det er en trend som er kommet fra USA, og flere av disse kan levere isbiter og kaldt vann med CO 2 -bobler.

Slike skap leveres nå med skjermer på fronten. Her kan man slå opp oppskrifter, skrive beskjeder til hverandre, eller se på TV, sier han.

Miljøvennlig vask

Vaskemaskinen er blitt smartere. Nå kan de til og med finne ut hvor mye tøy du legger inn ved å veie det. Så analyserer den hvor mye vann det tar opp etter skyllingen for å beregne hva slags tekstiler det er. Ut fra partiklene i skyllevannet kan den også beregne hvor skittent tøyet er. Med slik informasjon finner maskinen riktig temperatur og vaskeprogram og doserer korrekt mengde vaskemiddel og skyllemiddel.

– Dette sparer vann, strøm og vaske- og skyllemiddel, og sørger for best mulig resultat. Du får beskjed når vasken er ferdig i appen, eller via smarthøyttaleren. Mange vaskemaskiner kan også kommunisere resultatet til tørketrommelen som da sørger for riktig tørking av tekstilene med minst mulig energiforbruk, sier han.

På mange måter er tørketrommelen kommet i mål på energisiden. Før konsumerte den en til to kW når den gikk og dumpet den fuktige varmen ut av huset. I dag er nesten alt som selges basert på varmepumpeteknologi og kondensering av fuktigheten. Varmen blir innendørs og apper og intelligens reduserer energiforbruk til et minimum.

Energi og miljøkrav drives fram av regelverket for hvitevarer i EU. Fra 1. mars 2021 strammes det til igjen. Det vil man merke ved at klassifiseringsskalaen ikke vil gå lenger enn til A. Og det skal være vanskelig å oppnå toppkarakteren. I dag er det A med både to og tre plusstegn etter.