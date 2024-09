Etter at jeg i forrige uke deltok på luftfartens årlige konferanse på Sola, skrev jeg en kommentar om at elflyene vitterlig er på vei til takeoff. Og at det ikke vil ta mange årene før de er i drift på korte ruter.

Kommentaren ble postet på sosiale medier og førte til harselerende kommentarer fra hundrevis av besserwissere.

Norske elfly

Scenen ble dermed satt for en prat med grunnleggeren av Elfly Group AS, bergenseren Eric Lithun. Etter at han solgte sin forrige bedrift til Visma, bestemte han seg for å etablere noe så uvanlig som en norsk produsent av elektriske passasjerfly.

Denne uken annonserte selskapet en avtale med den danske sjøflyoperatøren Nordic Seaplanes i København. Avtalen gjelder leveranse av fem fly av typen Noemi, med opsjon på ytterligere ti. Flyet er planlagt for ni passasjerer og vil ha et klassisk «båtskrog». Med utfellbare landingshjul kan det også lande på tradisjonelle rullebaner. Modellnavnet Noemi er hentet fra begrepet No Emi(ssions).

– Det er en stor nyhet for oss. Det er den første bestillingen vi har gjort, sier Lithun.

– Jeg har jo lyst til at når du er i Bergen og skal til Stavanger, så tar du et Noemi-fly fordi det er det billigste og beste, sier Eric Lithun (t.v.) i Elfly Group til TUs Jan Moberg i podkasten Teknisk sett. Foto: Jan M. Moberg

Skal fly i 2027

Nei, Noemi er ennå ikke ferdig bygget. Men arbeidet har pågått i noen år allerede – planer som Lithun hittil i stor grad har brukt egne midler på å realisere. Planen er å få første fullskala fly på vingene i 2027.

– Når det er sertifisert, kommer det til å være kjempetrygt, forsikrer han.

I ukas podkast kan du høre gründeren selv fortelle om arbeidet, reisen, flyet og alt det andre som skal til for å nå målet om å produsere norske elfly til bruk i passasjertrafikk.

