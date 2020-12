Slik har ingeniørenes rolle endret seg siden starten for 170 år siden

Per Østby er professor i vitenskaps- og teknologihistorie ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. Han har jobbet med ingeniørens framvekst i Norge og hvordan de ble utdannet før vi etablerte NTH i 1910. I dag snakker vi med ham om ingeniørens skiftende rolle gjennom tidene her i landet.

Han mener at vi kan snakke om ingeniører fra 1850, da militære behov var sentrale i utdannelsen og hvor marinen i Horten og hæren i Kongsberg var viktige. Fra 1870-tallet når industrialiseringen tok fatt for alvor dukket det opp tekniske æreanstalter både i Oslo, Bergen og Trondheim. En av oppgavene var å temme vannkraften – det hvite kullet. Den store diskusjonen den gangen, som raste i TUs spalter, var om utdannelsen skulle legge vekt på det praktiske eller gjøre kandidatene teoretisk sterke.

Østby deler den norske teknologihistorien i tre store deler.

Den første fram til krigen var dominert av vannkraften og utnyttelse av strøm.

Den andre kom med en nye generasjon «Captains of industry» som drev den statsdrevne gjenoppbyggingen etter krigen og etter hvert oljeutvinningen.

Fra midten av 1980-tallet ser vi at det vi etter hvert har kalt det grønne skiftet vokser fram.

