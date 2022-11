Slik bygger de for ny kreftbehandling

Det er et slikt anlegget fra Varian protonbygget skreddersys for. Bakerst til høyre monteres syklotronen i et over 9 meter høyt rom med teknisk adkomst fra en sjakt på undersiden og via trapper på toppen. Syklotronen skal akselerere de ladede kjernepartiklene opp til to tredjedeler av lysets hastighet, før protonene via en beamline ledes mot en av de tre roterende gantryene i front. Foran disse blir behandlingsrommene. På neste side ser du hvor langt byggingen har kommet i dag. Leverandøren har en sjekkliste på over 1000 punkter de skal gjennomgå for å se at bygget tilfredsstiller alle tekniske og bygningsmessige krav før de kommer og installerer utstyret i september neste år. Illustrasjon: Varian – A Siemens Healthineers Company