Slik blir Volkswagens mobile batteri

Volkswagen skal i disse dager vise frem sin mobile hurtigladestasjon. Denne skal kunne plasseres ut overalt hvor det er behov, og kan lade inntil 15 elbiler uten å være koblet til strømforsyning.

Om ladestasjonen er koblet til strømnettet, og forsynes med en effekt på minst 30 kilowatt, vil den kunne fungere som en permanent hurtiglader, skriver selskapet i en pressemelding.

Det hele er i praksis et flyttbart batteri med en kapasitet på 360 kilowattimer.

Løsningen skal settes i drift som pilot i Wolfsburg i løpet av første halvår. Neste år skal den tas i bruk der det er behov for en løsning som dette.

Kan være permanent lader

Det er flere grunner til å gå for en løsning som dette. Om det er midlertidig behov for ladeinfrastruktur i forbindelse med et arrangement for eksempel. Eller om det er behov for hurtiglading et sted hvor distribusjonsnettet ikke er dimensjonert for det.

Volvo Cars Tech Fund investerer i Freewire, som lager ladeløsningen Mobi. Foto: Volvo Cars

Konseptet er ikke unikt for Volkswagen, da flere lignende konsepter har blitt vist tidligere. I høst ble det for eksempel klart at Volvo investerte i et amerikansk selskap som lager en slik løsning, kalt Freewire.

Volkswagens batteri kan imidlertid by på høyere effekter. Mens Freewire i dag kan levere 50 kilowatt, og i fremtiden planlegger 120 kilowatt, er Volkswagens løsning dimensjonert for å levere 100 kilowatt fra første dag.

Kapasiteten på Freewire er inntil 80 kilowattimer, altså mindre enn en firedel av Volkswagens løsning.

Lagrer fornybar energi

Løsningen er stor og tung, og må leveres med kranbil eller lignende. Illustrasjon: Volkswagen AG

Volkswagen har designet den med tanke på at den skal kunne være tilgjengelig i ladekart, uansett hvor den er plassert. De mener også at dette er den beste løsningen med tanke på ta i bruk fornybar energi. For den kan tross alt settes oss i forbindelse med solceller eller vindturbiner, og fungere som et lager for energi som ikke brukes når den produseres.

Løsningen bygger på samme batteripakke som brukes i Volkswagen-gruppens MEB-plattform for elbiler, noe som ifølge pressemeldingen skal sikre fleksibilitet.

Dette gjør det også mulig å ta i bruk batterier fra slike biler i løsningen i fremtiden, når de hentes ut av biler igjen. Dermed ønsker de å løse både strategisk plassering av ladestasjoner og gjenbruk av batterier med samme løsning.

Det skal være mulig å lade annet utstyr via vekselstrøm her også. Stasjonen kommer i produksjon i 2020.