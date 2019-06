Slått av danskene: Equinor tapte anbud på stor havvindpark i USA

Fredag 21. juni falt avgjørelsen om hvem som får bygge ut USAs første store kommersielle havvindpark. Equinor var et av selskapene som i desember la inn et bud på å bygge parken som skal være på hele 1100MW, men måtte se seg slått av danske Ørsted som er verdensledende på havvind.

Lisensen på 1100MW er den desidert største som er gitt i USA så langt.

Skal bygge mer

– Vi er glade for at New Jersey har valgt Ørsted til å bygge statens første store havmøllepark. Siden Ørsted utviklet verdens første havmøllepark i 1991, har vi presset industrien fremover for å bidra til å gjøre offshore-vind til en stor og kostnadskompetent kilde til ren energi, uttaler selskapets havvindsjef, CEO, Martin Neubert, i en pressemelding.

Equinor har rettigheter på å bygge ut havvind på et 323 kvadratkilometer stort havområde utenfor New Jersey, en leasing selskapet kaller Boardwalk Wind, oppkalt etter de brede avenyene som går langs kysten av staten.

Det var leasingen Boardwalk Wind som Equinor hadde søkt om å få bygge ut med 1100 MW havvind.

– Equinor har lagt inn et sterkt bud, og vi håper det vil hjelpe New Jersey til å oppfylle sine rene energimål: å beskytte planeten mot klimaendringer, samtidig som vi bygger en ny industri med gode jobber, uttalte Equinors talskvinne Elin Isaksen, da anbudet ble levert i desember.

I stedet er det altså danske Ørsted som nok en gang vinner et anbud i USA. Selskapet styrker dermed sin posisjon i USA ytterligere.

Det er delstaten som lyser ut anbudet, og de ulike interessentene søker da om å få bygge ut et av sine leasing-områder. Et selskap kan lease flere områder. I denne anbudsrunden hadde eksempelvis Ørsted søkt med to ulike leasinger.

Selskapet kjøpte i fjor den amerikanske utbyggeren Deepwater Wind som har vunnet flere anbudskonkurranser i USA, og som også bygde USAs første offshore vindpark, Block Island.

Equinor var nære å vinne

Offshore vind i USA Delstatene leder an i utbyggingen av havvind i USA.

Energidepartementet mener det kan bli bygd ut 22 GW innen 2030.

Staten Massachusetts har planer om å bygge ut 9 GW bunnfast havvind innen 2030.

Equinor har to lisenser for utbygging av havvind i USA, og er for tiden i konkurranse om å bygge ut en 800 MW park utenfor New York.

– Dagens historiske tildeling vil revolusjonere vindkraftindustrien her i New Jersey og langs hele østkysten, uttalte guvernør Phil Murphy da tildelingen ble kjent.

Guvernøren har satt som mål at New Jersey skal klare seg på 100 prosent fornybar energi innen 2050. En viktig del av målet er utbygging av havvind, og fram mot 2030 skal staten bygge ut 3,5GW med havvind. Det betyr at det kan komme nye muligheter også for Equinor.

Ifølge bransjebladet Offshore Wind Journal var Equinor den tøffeste konkurrenten til Ørsted om å vinne lisensen. Bladet skriver at Ørsted vant på grunn av sin store erfaring med offshore vind og tette samarbeid med amerikanske energiselskaper.

Equinor er også med i en annen anbudskonkurranse som avgjøres i USA denne sommeren. I staten New York har Equinor lagt inn bud på å bygge en park på 800MW, på en lisens de kaller Empire Wind. Også her møter de konkurranse fra Ørsted, og franske EDF Renewables.