Skroter sykkelkjedet, setter på aksling: Dette drivverket lover 99 prosent effektivitet

Ikke noe kjede, og tannhjul vendt «feil» vei. Ceramicspeed har hentet fram et sykkelkonsept som de hevder vil revolusjonere sykkelen.

Når det gjelder sykler, har utviklingen når vi snakker om ‘drivlinje’ vært ganske så tradisjonell. Riktig nok har girsystemene blitt forbedret og ulike former for kraftoverføring har blitt testet. Men i det store og hele har ingenting kunnet utfordre det klassiske kjedesystemet.

Men nå kommer det et konsept som virkelig kan sette fart på utviklingen.

Fra åtte til to punkter med friksjon

Det er den danske bedriften Ceramicspeed som sammen med maskiningeniør-avdelingen på universitetet i Colorado har kommet med et alternativ til et nytt kjedesystem.

Og dette skal ikke bare veie mindre, men også være mindre plasskrevende og ha lavere luftmotstand – det skal også ha 49 prosent lavere friksjon enn konvensjonelle drivlinjer (testet mot Shimanos toppsystem Dura Ace).

Dette skjer ved at man har fjernet kjedet med sine åtte ulike punkter der glidende friksjon oppstår, og har erstattet det med en drivaksel som bare har to punkter med rullende friksjon.

– Når det kommer til effektivitet, har dette 99 prosents effektivitet ved 380 W, sier teknikksjef Jason Smith i Ceramicspeed, til nettstedet Road.cc.

Girskifte skal skje elektronisk

Konseptet som ble presentert messen Eurobike hadde enten ett eller 13 gir, men å legge til flere skal ikke være noe problem. Girskiftene er tenkt (dette er som sagt ikke et ferdig produkt) å skje elektronisk hvor batteri, servo samt trådløs mottaker sitter i drivakselen.

Girskiftene kommer ikke å skje direkte, men systemet regner ut når det er gunstig å gjennomføre girskiftene – litt som en automatkasse i en bil. Men Smith sier at det kommer å oppleves som ‘nesten umiddelbart’.

– Ceramicspeed er stolte over å ha gjennomført noe som mange sa ikke kunne gjøres. Vi har oppnådd 99 prosents effektivitet i et flergirs-system samtidig som vi har fjernet kjedet og det komplekse bakgiret.

– ‘Driven’ er en skikkelig revolusjon med den unike kraftoverføringen og effektiviteten. Konseptet kan absolutt endre hvordan sykkelindustrien ser på drivlinjedesign og effektivitet, sier Jason Smith.

Her bør det likevel nevnes at dette ikke er det første systemet med drivaksel som har blitt utviklet for sykler. Allerede på slutten av 1800-tallet drev mange på med eksperimenter rundt teknikken, og på 1900-tallet ble det også presentert ulike alternativer. Men ingen av dem har vært så effektive som det Ceramicspeed viser fram nå. Om danskenes konsept blir suksess gjenstår å se.

Videoen nedenfor gir deg en presentasjon av systemet:

Artikkelen ble først publisert hos NyTeknik.se.