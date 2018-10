FNs sjøfartsorganisasjon har vedtatt at det er forbudt å ha diesel med for høyt svovelinnhold i tankene – selv om motorene bruker lovlig drivstoff fra andre tanker. Fra 2023 kan det bli forbud mot tungolje i arktiske strøk. Her er MSC Meravaglia til kai i Longyearbyen. Skipet har fire Wärtsilä hovedmotorer på totalt 58 MW.

(Foto: Tore Stensvold)