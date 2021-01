Skifter om fra F-16 til F-35: Må tilpasse anti-g-drakter og overlevelsesdrakter

I over fem år har flygere, teknikere og operativt støttepersonell i Luftforsvaret blitt trent opp for å gå over fra F-16 til F-35.

Mot slutten av dette året skal de nye jagerflyene ta over alle oppgaver, og 41-åringen fases ut for godt.

I et prosjekt av denne dimensjonen er det mange mindre delprosjekter som også må på plass. Et av de i denne sammenhengen mindre økonomisk belastende, men like fullt livsviktige, handler om anti-g-drakter, også kalt g-drakter, og overlevelsesdrakter.

Eneleverandør

Forsvarets logistikkorganisasjon har nå inngått en rammeavtale om tilpasning av F-16-flygernes såkalte «Full-coverage Anti G Trouser» (FCAGT) og «Cold Weather Immersion Suite» (CWI) for bruk av F-35A-flygere.

Dette er hjelpemidler til å stå imot g-kreftene og til å overleve en utskytning over vann som det jo er mye av i norske jagerflypiloters vanlige operasjonsområder.

Kontrakten er verdt 13 millioner kroner og er inngått med Aviation and Survival Support AS i Tønsberg.

Tildelingen har skjedd uten forutgående utlysning. Forsvaret begrunner dette med at selskapet har norsk agentur på dette utstyret og er eneste leverandør som har nødvendig dokumentasjon, verktøy og erfaring til å sertifisere og tilpasse FCAGT og CWI til F-35-piloter.

Til Island om en måned

Norge har i dag 28 F-35A hvorav 21 befinner seg på Ørland flystasjon. Det er planlagt to nye leveransebolker hver på tre fly i løpet av 2021 og senest ved utgangen av året skal F-35 ha overtatt Natos QRA-beredskap («Quick Reaction Alert») fra Evenes slik at F-16 kan fases ut.

Om en drøy måned er det berammet et nytt utenlandsoppdrag. I uke 9-12, det vil si hele mars, blir det en ny tur til Island for 332 skvadron for å utøve luftkontroll på vegne av Nato. Skvadronen deployerte til Keflavik også på samme tid i fjor.

Oberstløytnant KIN (50) var den første dansken som fløy F-35. Det skjedde 15. januar fra flybasen Luke i Arizona. Foto: Det danske forsvaret

En annen milepæl i år, er at Norge og Nederland i samarbeid starter et «Weapons Instructor Course» (WIC).

Dette er et seks måneder langt elitekurs kun for et par flygere som planlegges annethvert år. Etter at flygeren har vært gjennom denne krevende utdanninga og returnerer til skvadronen, har de et ansvar for å dele den nyervervede kompetansen videre.

WIC starter på Ørland og fortsetter i Nederland til sommeren. Etter hvert kommer danskene til å koble seg på utdanninga som nå utvikles. Tidligere denne måneden ble deres første fly, AP-1 rullet ut, og den første danske F-35-flygeren har vært i lufta.