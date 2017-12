Skal lage en elektrisk 30 tonns gravemaskin

Prosjektet baserer seg på å bygge om en eksisterende 30 tonns gravemaskin til elektrisk drift med strøm fra batteri og hydrogenbrenselcelle.

Maskinen vil settes i drift på byggeplasser i Oslo og vil demonstrere at det er teknisk mulig å fjerne utslippene fra større anleggsmaskiner helt.

Kan være første i Europa

Bellona og Omsorgsbygg (Oslo kommune) står bak prosjektet og har fått med seg NASTA, DIFA, SINTEF, Skanska og Siemens.

– Dette var veldig moro, sier HMS-ansvarlig i NASTA, Nils-Olav Haukaas.

Det finnes noen andre utslippsfrie anleggsmaskiner, men det er ikke akkurat hyllevare.

Bellona mener det finnes noen som som er tilkoblet el-kabel i Asia, men at det trolig ikke er andre i Europa.

Skal stå klar om ett år

– Omtrent på denne tiden neste år skal vi ha en prototype klar. Men først blir det veldig mye jobbing – så nå må vi brette opp ermene, sier Haukaas.

En slik gravemaskin vil kunne spare miljøet for et årlig klimagassutslipp på cirka 100 tonn CO2-ekvivalenter. Og potensielt kan det ha stor betydning. Ifølge Bellona står anleggsmaskiner for 20 prosent av nettopp CO2-utslippene i Oslo.

Prosjektet får 3 millioner fra Forskningsrådet og 5 millioner fra Innovasjon Norge.