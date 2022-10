For første gang i Europa skal en selvkjørende lastebil, uten sikkerhetssjåfør, kjøre via fire ulike land. Det er i alle fall planen om forskningsprogrammet Horizon Europe går som planlagt.

Forskningsprogrammet går ut på demonstrere automatisert tungtransport uten sikkerhetssjåfører fra Rotterdam til Moss innen tre og et halvt år.

– Banebrytende

Statens Vegvesen, som er en del av forskningsprogrammet, annonserte nylig i en pressemelding at prosjektet har fått tildelt 23 millioner euro, tilsvarende 240 millioner norske kroner fra EU-kommisjonen.

– Prosjektet er banebrytende i Europa. Dette blir den første gangen vegtransport uten sjåfør til stede i kjøretøyet blir testet i en slik størrelsesorden i Europa. Statens vegvesen ser fram til å teste og ta i bruk det ypperste av ny teknologi og kunnskap, sier direktør Per Morten Lund i divisjon Transport og samfunn.

Den planlagte kjøreruten fra Rotterdam i Nederland til Moss i Norge inkluderer kjøring på motorvei, kryssing av fire landegrenser og terminaldrift ved havnene Rotterdam, Hamburg, Gøteborg og Moss.

Strekningen på E6 mellom Moss og Svinesund er den eneste offentlige veien det skal kjøres helautomatisert uten sikkerhetssjåfør på. Det er også denne strekningen i Norge som er høyest prioritert til å bli klargjort for automatisering.

Digital infrastruktur

Forskningsprosjektet ledes og koordineres av ITS Norway. I tillegg til Statens vegvesen, er også Kartverket, SINTEF, Transportøkonomisk institutt (TØI), Q-Free og Viken fylkeskommune norske partnere i prosjektet.

Et av hovedmålene Vegvesenet har gjennom prosjektet er å få oversikt over hvilken digital infrastruktur vi må ha på veiene i Norge for at biler skal kunne kjøre selv uten sikkerhetssjåfør.

Det skal i tillegg utformes et permanent gjeldende lovverk for all selvkjørende trafikk. I dag finnes det kun et utprøvingslovverk for selvkjøring i Norge.