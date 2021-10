Skal gjøre urbane vannflater til transportårer

Det er kanskje ikke så rart at det er i Fredrikstad ideen om å bruke små elektriske ferger til persontrafikk har oppstått. Det har de holdt på med i 150 år og byfergene er blitt veldig populære. Det hjelper selvfølgelig også at det er her båtselskapet Hydrolift holder til. De lager fritidsbåter og har revolusjonert Redningsskøytene med sine nye avanserte konstruksjoner.

Nå vil de revolusjonere byferger også. Men de vil gjøre det på sin måte. Det betyr bygging i serie med kompositt. Det er med på å gjøre båtene mye billigere og lettere.

Billige ladestasjoner ved anløpene

Vi snakker med sjefen for fergeselskapet Hydrolift Smart City Ferries, Halvor Vislie om planene deres, som også inkluderer måten de vil bygge billige ladestasjoner ved anløpene.

Den første fergen basert på de nye prinsippene skal i drift i Fredrikstad neste høst. Den skal demonstrere prinsippet og være en demonstrator. Så kommer jobben med å overbevise byer som er vant med å tenke bro. Det betyr at byer må endre tankemåten, men det å halvere kostnaden og få en attraksjon i tillegg burde overbevise noen. Så får andre følge etter når de ser resultatene.

Vil halvere prisen

En elferge på i underkant av 15 meter i dag koster rundt 20 millioner kroner. Utført i kompositt og stappfull med nye ideer skal den ned i 10 millioner. I tillegg vil ladeinfrastrukturen bli enklere og billigere.

40 av de 50 mest trafikkerte byene i verden har vannveier som ikke er utnyttet. Broene har fjernet oss fra vannet. Det har kostet i mer enn penger. Kanskje verden trenger elferger fra Fredrikstad.

