Zeolitter kan bli løsningen for å bremse og kanskje reversere CO 2 -konsentrasjonen i atmosfæren. Dette er en gruppe aluminiumsilikatmineraler som kan bli løsningen for problemet fossil energi har viklet menneskeheten inn i.

Sandnes-selskapet Green Cap Solutions AS utvikler en teknologi basert på zeolitter som skal adsorbere klimagassen direkte fra luften. Aya Ismael er teknisk sjef i selskapet som ønsker å bygge et såkalt DAC-anlegg (Direct Air Capture) for å fjerne to millioner tonn CO 2 fra atmosfæren. Håpet er at det kan stå ferdig i 2030, og det vil bidra godt til å oppfylle de norske klimaløftene.

Selvfølgelig har det en kostnad. Både til anlegget og til energi. Teknologien bruker i dag to kWh for å hente ut én kilo CO 2 , som så må kjøles ned og deponeres. Eller så kan gassen, som det er et stort marked for, brukes til å erstatte CO 2 som ellers produseres ved å brenne propan. Slik man gjør i drivhus, der plantene vokser mye bedre i en CO 2 -rik atmosfære på fra 800 til 1 200 ppm. Slik klimagass, som er hentet ut fra atmosfæren, er regnet som klimanøytral.

Teknologien de utvikler, fungerer opp til 4 prosent CO 2 . Det handler om å blåse luft gjennom et zeolittgranulat. Det betyr alt fra atmosfærisk innhold til punktutslipp av eksosgasser. CO 2 -molekylene setter seg fast i porestrukturen i den porøse zeolitten, hvor de holdes på plass med elektrostatisk tiltrekning.

På sikt tror selskapet at det kan bygges gigantiske adsorpsjonsanlegg der det er god tilgang på solenergi. Slik elektrisk energi kan være så langt unna forbrukerne at den nærmest er innelåst, og da kan det være smart å bruke den til å gjøre atmosfæren mindre varmeisolerende.