Skal bygge skyskraper i tre på 40 etasjer

I Vancouver vil Delta Land Development bygge verdens høyeste skyskraper i tre. Med sine 40 etasjer vil Canada Earth Tower ta rekorden med god margin.

Vancouver hadde lenge rekorden for verdens høyeste trebygning, med studentblokka Brock Commons ved University of British Columbia, helt til Mjøstårnet stod ferdig. En pergola på taket av Mjøstårnet gjør at det nå rager noen meter høyere.

– Egentlig er de to byggene omtrent like, men Mjøstårnet satte opp pergola på taket, som gjør at de nå har rekorden, sier bærekraftsdirektør Doug Smith i Vancouver, i en tone av vennskapelig rivalisering.

Canada Earth Tower er tegnet av Perkins+Will Architects. Illustrasjon: Perkins + Will / Delta Land Development

Brannsjefen er skeptisk

Ifølge Smith kan det ta noen år å få prosjektet godkjent. Det største hinderet er brannsjefen i byen.

– Vi har en jobb med å overbevise brann- og sikkerhetsmyndighetene om at trehus ikke brenner mer enn vanlige hus, sa Smith fra scenen på konferansen Urban Future i Oslo torsdag.

Canada Earth Tower vil, hvis det blir godkjent, få 31.500 kvadratmeter fordelt på 40 etasjer. De nederste etasjene får et større fotavtrykk og formes som en hestesko, med en liten park i midten. Her skal det være kontorer og butikker, mens det skal bygges boliger i etasjene høyere opp.

Fasadeelementer og etasjeskillere skal bygges i massivtre. På fasaden blir det solcellepaneler. Foto: Perkins + Will / Delta Land Development

Heissjakter og trappehus i betong vil danne kjernen i høyblokka. Dette er nødvendig av hensyns til brann- og jordskjelvsikkerhet. Bæresøyler, etasjeskiller og eksteriør vil bestå av massivtre.

Kutter energibruken

I dag er det lov til å bygge trebygg på opptil 12 etasjer i Vancouver. Inntil nylig var begrensningen på seks etasjer. En rapport som nylig ble sluppet fra Vancouvers økonomikommisjon slår fast at regelendringen som åpner for høyere trehus kan gi 1700 nye jobber lokalt, og åpne for et nytt marked verdt 3.3 milliarder kanadiske dollar, 21 milliarder norske kroner, fram til 2032, skriver avisen Daily Hive.

Varmevekslere, solceller og jordvarme skal sørge for at energiforbruket blir én tredel av det som er vanlig i tilsvarende bygg. Foto: Perkins + Will / Delta Land Development

Bygget skal ikke bare bygges i miljøvennlige materialer. Planen er at energibehovet i det ferdige bygget skal være på en tredel av behovet i tilsvarende bygg. Det vil ikke bli installert gass i bygget. Med tredobbelt glass i vinduene og godt isolerte tak og fasader skal energibehovet dekkes av solceller montert på fasaden og konvensjonell strøm. Jordvarme, luft- til vann- varmepumper, varmeutveksling passiv kjøling og varmegjenvinning skal bidra til lavt forbruk.

I dag står det en fireetasjes bygning som leies ut til filminnspillinger på tomta. Dersom myndighetene i Vancouver godkjenner skyskraperen av tre, vil dette sette standarden for utviklingen av området, som ligger i utkanten av sentrum av Vancouver. I dag er området ikke regulert til så høye bygg.