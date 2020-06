Siste fossil-VW har rullet ut av fabrikken

Volkswagens fabrikk i Zwickau sørvest i Sachsen har siden 1990 produsert mange av produsentens mest solgte biler. Over seks millioner biler har til sammen blitt satt sammen her.

Fabrikken har produsert Passat, Polo og Golf i forskjellige varianter, og deler til mer eksotiske biler, som karosseriene til Lamborghini Urus og Bentley Bentayga.

Nå er den siste bilen med forbrenningsmotor produsert i fabrikken. Heretter er det kun elbiler som produseres her. Nye Volkswagen ID.3 bygges i Zwickau, og andre elbiler på MEB-plattformen skal også bygges her.

Med fossilbilene ute av veien, er det nå i ferd med å etableres kapasitet til å bygge elbilen ID.4, som skal komme neste år. Audi Q4 og Seat el-Born skal også skrus sammen i Zwickau.

1500 ID.3 om dagen

Til nå har over 10.000 ID.3 blitt bygget ved fabrikken. Med annen produksjon ute av veien, ligger det an til en daglig produksjon på 1500 ID.3 fremover når produksjonslinjen til Golf er bygget om.

Åttende generasjon Golf. Foto: MARTIN MEINERS

ID.3 leveres ut til kunder i september. Elbilen koster fra 351.900 kroner, og er ventet å bli et svært vanlig syn på norske veier de neste årene.

Selv om Golf fremdeles skal produseres andre steder, og en ny generasjon av modellen nylig ble lansert, er ID.3 på mange måter den spirituelle arvtakeren til Golf. Det er årsaken til at elbilvarianten av Golf nå fases ut.

Dagens generasjon Golf kan fort vise seg å bli den siste som selges i Norge. Da vi spurte den norske Volkswagen-importøren om de ser for seg å selge Golf etter 2025, sa de at ambisjonen er å kun selge nullutslippsbiler innen 2025. Det betyr i tilfelle at mange kjente og kjære VW-modeller blir historie i Norge om få år.