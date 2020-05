Tiden er i ferd med å renne ut for Golf

Volkswagen-modellene Polo og i særlig grad Passat og Golf har lenge vært blant de mest populære bilene i Norge. Men om ikke lenge kan disse modellene være historie her i landet.

I et intervju med britiske Autoexpress sier Volkswagens salgs- og markedssjef Jürgen Stackmann at han tviler på at Golf har en fremtid i modellutvalget ved siden av de elektriske ID-modellene der i landet.

Årsaken er at Storbritannia har satt seg som mål å fase ut biler med forbrenningsmotor. Det kan kanskje skje allerede om ti år.

I Norge ligger dette enda nærmere i tid, med Stortingets vedtatte mål om kun salg av nullutslippsbiler i 2025. Hvorvidt det er mulig å få til gjenstår å se, men Bilimportørenes Landsforening er blant de som tror at dette er mulig å få til.

Utelukker ny elektrisk Golf

Åttende generasjon Golf er lansert, og Stackmann sier at han tror at de også vil lansere en niende generasjon. Det vil være aktuelt å lansere dette i markeder hvor det fremdeles er mulig å selge biler med forbrenningsmotor.

Åttende generasjon Golf. Foto: MARTIN MEINERS

Men en elbilvariant av bilen er utelukket, og helektriske biler er forbeholdt ID-familien. Og Stackmann

Det betyr antakeligvis også at vi må vinke farvel til populære modeller som Polo og Passat i fremtiden. Disse vil få sine søstermodeller i ID-familien.

Dermed ligger det an til at den nye generasjonen Golf blir den siste som tilbys i Norge. ID.3 er en bil i Golf-størrelse, som trolig leveres ut til kunder i høst. Frem til da er det mulig å kjøpe e-Golf som nybil. Dette er sjuende generasjon, og altså den eneste generasjonen Golf som var bredt tilgjengelig som elbil.

Åttende generasjon vil komme både som rene forbrenningsmotorutgaver og som hybrider.

VW ID.3 er Golfs arvtaker. I alle fall i Norge. Foto: Mathias Klingenberg

Stackmann tror uansett at det ikke blir et problem at Golf-en forsvinner, ettersom kundene vil være fornøyde med ID.3.

Usikker skjebne

Vi spurte Volkswagens norske importør, Harald A. Møller, om det vil bli mulig å få kjøpt Golf i Norge i 2026.

– Vi vil gradvis fase ut kjente og kjære modeller etter hvert som vi får nye medlemmer av ID.-familien fra Volkswagen. Om det er mulig å kjøpe en Golf i 2026 er det for tidlig å være bastant på, men vår ambisjon er å selge kun nullutslippsbiler på Volkswagen innen 2025, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller.

Det kan dermed se ut til at Golf ender som den gamle bobla, Type 1. Den ble produsert i Tyskland frem til 1978. Salget av bilen i Norge ble ifølge Dinside avviklet i 1974. Samme år kom den første Golfen.

Produksjonen av Type 1 ble imidlertid opprettholdt i andre land, og den siste rullet av samlebåndet i Mexico i 2003.

Så får vi se om retrobil-bølgen kommer tilbake om noen år, så vi får se en «New Golf» med elmotor.