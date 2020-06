Her er prisene på Volkswagen ID.3. Blir såvidt billigere enn Hyundai Kona

I dag åpner Volkswagen slusene, og bestilling av modellen ID.3 er i gang.

Administrerende direktør Ulf Tore Hekneby i den norske VW-importøren Harald A. Møller forteller at ID.3 blir starten på en helt ny æra for dem. Den er arvtakeren etter Golf, som har vært Norges mest solgte bil i mange år. Tross en ny generasjon Golf, er det elbil som er hovedfokus her i landet.

ID.3 1st koster fra 351.900 kroner levert Oslo. Ett nivå opp får du utstyrsnivået Plus, som koster 404.000 kroner. Toppmodellen Max koster 452.200 kroner.

Prismessig legger ID.3 seg dermed på nivå med biler som Hyundai Kona, BMW i3 og Tesla Model 3, avhengig av utstyrsnivået man ønsker.

Volkswagen ID.3. Foto: Mathias Klingenberg

– Vi mener ID3 1st til 351.900 er riktig modell for Norge. Det er hyggelig at folk sammenligner oss med andre premiumkonkurrenter, men Max er fullspekket med alt. Det er vår toppmodell, så det er viktig for oss å understreke at bilen starter på 351.900 kroner, sier Hekneby.

Alle biler i Norge kommer med varmepumpe som standard. Denne hevdes å være spesielt effektiv.

Leveres i høst

De første leveringene skjer i september/oktober. Det fordi det er litt transporttid fra Tyskland, og klargjøring. Ikke helt sommer, med andre ord.

De første bilene som leveres får noe redusert funksjonalitet sammenlignet med bilene som kommer mot slutten av året. De første bilene vil få oppdateringer over nyttår.

Funksjonene som mangler er App Connect, som gir Android Auto og Apple Carplay. I tillegg mangler såkalte AR-elementer i HUD-en på bilen.

De som bestiller bil de neste fire ukene vil få vinterhjul inkludert i prisen. Dette skal ha en verdi på 18.000 kroner. I tillegg tilbyr de lån til 1,99 prosent nominell rente til disse kundene.

VW ID.3 1st Førsteutgaven av ID.3. Produseres i 37.000 eksemplarer.



Batteri: 58 kWh

Motor: 150 kW/310 Nm



1st-utgaven Inkluderer bl.a. 18 tommer felger, LED-hovedlys, parkeringssensor foran og bak, kjøreassistent, nøkkelløs start, navigasjon.



Plus-utgaven inkluderer i tillegg bl.a. 19 tommer felger, LED-matrise hovedlykter, ryggekamera, nøkkelløs tilgang, skiluke.



Max-utgaven inkluderer alt tilgjengelig utstyr, som bl.a. 20 tommer felger, utvidet kjøreassistent, panoramaglasstak, ekstra høyttalere, HUD, lyddempende frontrute, variabelt bagasjeromsgulv.

Disse kundene får også tilbud om å bli med i betatesterprogrammet. «ID.3 1st Mover Club», som gir mulighet for å gi direkte tilbakemeldinger om hva man liker og ikke liker, og åpner for at Volkswagen kan ta direkte kontakt med kundene som melder inn problemer.

Da programmet ble utlyst tidligere denne måneden ble det annonsert at de som deltar får de tre første månedene av leasingavtalen sin dekket av Volkswagen. Klubben er åpen for nordmenn, men belønningen er en annen.

I Norge inneholder medlemskapet en service- og vedlikeholdsavtale på 3 år eller 45.000 kilometer. Dette skal ha en verdi på 9562 kroner. Dette har de valgt fordi prisfordelen er tilsvarende, og at den treffer bredere enn kun leasingkunder.

Fortsatt åpent for å forhåndsbestille

Det vil fortsatt være mulig å forhåndsbestille og få dette tilbudet. Derfor lar de forhåndsbestillingstjenesten være åpen til 17. juli. Da åpnes det for vanlig bestilling. Så om man vil ha det beste tilbudet er det lurt å legge inn bestilling nå, mener Hekneby.

I uke 29 åpnes det for å spesifisere bilen slik du ønsker, men Hekneby advarer om at det vil være mest lønnsomt å velge de ferdigspesifiserte modellene. Han mener konfigurering det først og fremst vil være aktuelt for dem som ønsker en billigere bil med lavere rekkevidde, eller utgaven med lengst rekkevidde.

Importøren sier at de ferdigspesifiserte modellene som selges nå gir en besparelse på 20-25.000 kroner på Plus. Dermed blir det tilsvarende dyrere å spesifisere bil på samme nivå selv.

Prisene økte i mai, da den norske importøren justerte opp indikert pris fra 330.000 kroner til 355.000 kroner. Årsaken er svekket kronekurs mot euro. Det ble samtidig klart at salget skulle starte 17. juni.