Sist fant de et helt nytt felt: Nå jakter Oljedirektoratet igjen på verdifulle mineraler

Da Oljedirektoratet var på tokt for å kartlegge havbunnen i Norskehavet for mulige mineralforekomster i fjor, fant de et helt nytt område med havbunnsmineraler.

Funnet viste seg å ha et høyt innhold av kobber, sink og kobolt – ettertraktede og viktige mineraler for mye ny teknologi.

Nå er seniorgeolog Jan Stenløkk i OD på vei ut på et nytt tokt, for å forsøke å finne enda flere mineralfelt i Norskehavet.

Tokt nummer 2

Det er det andre mineraltoktet OD gjennomfører. Både i fjor og i år er det Mohnryggen i Norskehavet som skal kartlegges. Det er en spredningsrygg mellom Spitsbergen og Jan Mayen som skiller mellom to oseaniske plater. Denne gangen er det en ny del av denne spredningsryggen som skal kartlegges.

– Mohnryggen er det stedet det er gjort mest undersøkelser, men det er også det som til nå ser mest interessant ut. Og et sted må vi nesten starte. Det vi har dekket til nå er en liten flekk i et stort hav, vi har en del vi kan ta tak i, har Stenløkk tidligere uttalt til Teknisk Ukeblad.

Toktet skal vare i omkring en måned, og gjennomføres med fartøyet «Seabed Constructor».

Selve kartleggingen gjennomføres med en autonom undervannsfarkost, utstyrt med en rekke sensorer, blant annet bunnpenetrerende ekkolodd.

Svarte skorsteiner

På tokt ser OD konkret etter sulfidmineraler, fra såkalte svarte skorsteiner på havbunnen.

Det som skjer er at sjøvannet trenger dypt ned i havbunnen, for så å bli varmet opp til over 400 grader av underliggende magmakamre, som løser opp en rekke mineraler.

Det varme vannet spyles ut på havbunnen igjen gjennom såkalte svarte skorsteiner, eller «black smokers», der mineralene felles ut i kontakt med det kalde sjøvannet. Når magmakamrene flytter seg på grunn av spredningen mellom platene, stopper utspylingen av varmtvannet, og skorsteinene faller sammen og blir til slutt grushauger på havbunnen.

Det nye området med sulfidmineraler som ble oppdaget i fjor inneholder mange slike grushauger og sammenraste skorsteiner, blant annet en 26 meter høy, ikke-aktiv «black smoker», i tillegg til noen aktive systemer.

Industrimetaller

Analysene av sulfidmineralene i funnet fra i fjor viste at de blant annet inneholder høye andeler kobber, sink og kobolt. Innholdet av metaller er dessuten høyere enn det som er tilfelle i prøver fra andre steder i verden, ifølge Oljedirektoratet.

– Det er høyt innhold av mange av de metallene som er interessante. Spesielt har vi høy andel kobber i prøvene, sa Stenløkk til Teknisk Ukeblad da analysene av funnet ble kjent.

En av prøvene inneholdt så mye som 14 prosent kobber. Til sammenligning varierer malmen i gruvene til Nussir i Kvalsund i Finmark mellom 1 og 2 prosent kobber.

Industrimetallene i funnet er etterspurt av industrien og er spesielt viktige for elektrifisering av samfunnet. Metallene brukes også i høyteknologiske produkter som mobiltelefoner og datamaskiner.