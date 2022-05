Sintef skal granske raset ved Stavsjøfjelltunnelen

Ved 13-tiden onsdag 4. mai kom meldingen om at et stort jordras hadde gått på E6 ved tettstedet Hommelvik i Trøndelag, om lag to mil øst for Trondheim.

Der var Nye Veier i gang med å utvide tunnelløpet til firefelts motorvei. Tidligere på dagen ble det sprengt en mindre salve 200 meter unna skredområdet, bekreftet Nye Veier til TU.

Det hadde også foregått massetransport med større anleggskjøretøy på det aktuelle stedet før raset gikk.

Nye Veiers nabovarsel-kart viser at det har blitt foretatt en rekke sprengninger i nærheten av rasstedet, som er markert med rød sirkel på bildet. Om sprengninger eller annen menneskelig inngripen har bidratt til å utløse jordskredet, gjenstår imidlertid å se. Illustrasjon: Nye Veier/Kjersti Magnussen, Teknisk ukeblad

Anleggsarbeider ble reddet ut

En anleggsarbeider ble reddet ut av skredet. Han ble oppgitt å være ansatt hos maskinentreprenøren Brødrene Bjerkli, en underentreprenør hyret inn av totalentreprenøren Acciona Construction.

– En annen person knyttet til Acciona var nær raset, men klarte å unngå det. Nå er vi opptatt av å ivareta den psykiske helsen til de to som ble berørt, sa Sondre Lyngholm, kommunikasjonsrådgiver hos Acciona, til TU i etterkant av hendelsen.

Nå melder Nye Veier at Sintef har fått oppdraget med å finne årsaken til raset.

– Vi er glade for at vi har fått en så kompetent aktør til jobben, sier Lars Bjørgård, assisterende utbyggingsdirektør i Nye Veier, i pressemeldingen.

Sintefs granskningsarbeid starter omgående, og rapporten skal være ferdig i løpet av september.