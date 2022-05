Stort jordras på E6 i Trøndelag – Nye Veier sprengte på stedet i dag

Et stort jordras har gått på E6 ved tettstedet Hommelvik i Trøndelag, om lag to mil øst for Trondheim. Meldingen om raset kom klokken 13.23, ifølge VG som først omtalte hendelsen.

En person ble reddet ut av raset og er fraktet til sykehus. Til sammen er 96 husstander evakuert, ifølge NRK.

Raset har gått rett foran det østre utløpet av Stavsjøfjelltunnelen, og ser ut til å ha kommet sørfra.

For tiden jobber Nye Veier jobbe med å utvide tunnelløpet i forbindelse med at E6 Ranheim-Værnes skal bygges ut til fire felt med fartsgrense 110 km/t.

Nye Veier har satt på plass en krisestab, og jobber med å få oversikt over situasjonen. Ingenting tyder på at noen av deres ansatte er tatt av skredet, forteller Christian Altmann, kommunikasjonsdirektør i Nye Veier.

Nye Veiers nabovarsel-kart viser at det har blitt foretatt en rekke sprengninger i nærheten av rasstedet, som er markert med rød sirkel på bildet. Om sprengninger eller annen menneskelig inngripen har bidratt til å utløse jordskredet, gjenstår imidlertid å se. Illustrasjon: Nye Veier/Kjersti Magnussen, Teknisk ukeblad

Bekrefter sprengning i dag

Altmann forteller at det har foregått massetransport med større anleggskjøretøy på det aktuelle stedet i dag.

– Vi kan ikke bekrefte at det har vært sprengninger i området. Men jeg vet at det ikke har vært sprengning der raset gikk, sier Altmann til TU.

Ifølge nettstedet nabovarsling.no har det imidlertid foregått en sprenging i Stavsjøfjelltunnelen i dag, klokken 9.45, riktignok bare på to kubikkmeter. Altmann sier han skal sjekke opplysningen og ringe tilbake.

– Det har vært sprengt en liten salve i formiddag, bekrefter han noe senere.

Han legger til at den siste salven som ble sprengt i området før dette, skjedde den 30. april.

Flere mulige årsaker til jordskredet

– Det hender jo at disse skredene skjer etter at det har vært mye snøsmelting eller mye nedbør.

Det sier Steinar Nordal, professor i geoteknikk ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

Han presiserer at han uttaler seg om jordskred generelt, og ikke om det aktuelle raset på E6 i Malmvik.

– Men det er nesten alltid en annen form for endring i terrenget som forårsaker skred. Det kan være byggevirksomhet eller erosjon i en elv som har foregått over lengre tid, for eksempel.

Ved siden av vedvarende regn eller snøsmelting og høyt vanninnhold i løsmassene, oppgir NVE at menneskelige inngrep som veiskjæringer, skogsbilveier eller flatehogst, samt steinsprang, kan bidra til å utløse jordskred.

Yrs historikk-funksjon for den meteorologiske stasjonen Voll PLU i Trondheim indikerer at det har vært lite nedbør i skredområdet den siste tiden.

– Naturlig at vi gransker hendelsen

– Frykter dere at jordraset kan ha vært utløst av Nye Veiers anleggsarbeid?

– Vi har ikke noen formening om det, men det er naturlig at vi gransker en hendelse så tett på vårt anlegg, svarer Altmann.

Det er spanske Acciona Construction som har totalentreprise på strekningen. Da de signerte kontrakten om utbygging av E6 Ranheim-Værnes i 2018, var det en av landets største veikontrakter.

Artikkelen har blitt utvidet med sitater fra Steinar Nordal, professor i geoteknikk ved NTNU.