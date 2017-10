Seks nye skip fra norske Kleven verft knyttes til nordkoreanske tvangsarbeidere i Polen

Ytterligere seks skip med norske forgreininger kan nå vise seg å være en del av den betente tvangsarbeider-skandalen som har utspilt seg i Polen, der penger har gått fra både danske og norske oppdragsgivere, via Polen, til det nordkoreanske firmaet Rungrado.

På Crist-verftet i Polen har nordkoreanske arbeidere sveiset på skrog og annet utstyr som leveres fra verftet.

De seks nye skipene det er snakk om, er den såkalt Starfish-serien som Kleven bygger på vegne av danske Maersk. Det var Shippingwatch som først omtalte saken. Også avisen Information har omtalt det.



Satte en stopper

Det var i mai i fjor at Teknisk Ukeblad først omtalte dødsfallet på skroget til et norsk skip, Polar Empress. Tidligere hadde både Vice og forskningsinstitusjonen Leiden Asia Center omtalt dødsfallet, der en nordkoreansk arbeider brant i hjel.

Teknisk Ukeblad kunne etter hvert knytte hele ni norske skip til de nordkoreanske arbeiderne. Nå ser det altså ut til at ytterligere seks skip som bygges av Kleven kan ha fått deler laget av nordkoreanske arbeidskraft.

Da Teknisk Ukeblad i fjor tok kontakt med Kleven angående opplysningene, var det norske verftet ukjent med informasjonen.

Kleven tok deretter kontakt med Crist-verftet og fikk satt en stopper for praksisen med bruk av nordkoreanske arbeidere. Etter hva Teknisk Ukeblad forstår opphørte dette 1. august 2016. Da hadde arbeiderne jobbet ved verftet i mange år.

Like etter at sakene nådde media i fjor, oppdaget Maersk informasjonen om de nordkoreanske arbeiderne, og tok kontakt med Kleven for å få informasjon.

Da skal de – ifølge Shippingwatch – ha fått informasjon fra Kleven om at det var sannsynlig at nordkoreanske arbeidere jobbet på de aktuelle delene ved Crist-verftet.

Flere norske forbindelser: Det norske Veritas har delt ut minst 140 sertifikater til nordkoreanske sveisere

Maersk: Svært sannsynlig

Til Teknisk Ukeblad bekrefter nå Maersk Supply Service at de ser på det som svært sannsynlig at arbeiderne jobbet på nettopp disse delene.

Informasjonsavdelingen opplyser videre til Teknisk Ukeblad at de kontaktet Kleven og fikk bekreftet at praksisen med de nordkoreanske arbeiderne skulle ta slutt.

– Vi stoler på at Kleven sørger for at alt av HMS og samfunnsansvar er ivaretatt for deres eget og underleverandørers personell, heter det i en uttalelse.

Ifølge Shippingwatch skal meldingen fra Kleven ha vært at det «dessverre var sannsynlig at det ble brukt nordkoreansk arbeidskraft til å bygge skipene».

Etter hva Teknisk Ukeblad forstår er to av de seks skipene i Starrfish-serien levert fra Kleven til Maersk, mens de fire andre skipene fortsatt er under bygging.

Ifølge Shippingwatch hadde byggingen av de seks skipene et budsjett på over tre milliarder danske kroner.

Kleven etter skandalen: – Fullstendig uakseptable forhold

Kleven svarer ikke

Det har foreløpig ikke lykkes Teknisk Ukeblad å få en kommentar fra Kleven angående denne nye informasjonen.

Teknisk Ukeblad har forsøkt å få kontakt med både kommunikasjonssjefen og administrerende direktør, gjennom både telefon og e-post.

Administrerende direktør Ståle Rasmussen besvarte telefonen, men sa at han ikke hadde tid til å snakke med Teknisk Ukeblad.

– Jeg sitter veldig opptatt og kan dessverre ikke snakke med deg. Jeg må gjøre noe annet, sa Rasmussen før han la på.

Tidligere har Kleven fortalt Teknisk Ukeblad at de ikke har ønsket å gå tilbake i tid for å finne ut hvilke skip som kan være involvert, men har forklart at det viktigste for dem var å stanse praksisen ved verftet.

Også norske Ulstein har hatt skip på Crist som kan knyttes til de nordkoreanske arbeiderne. De ba også det polske verftet ettertrykkelig om å stanse bruken av nordkoreanske arbeidere.