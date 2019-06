SAS forbereder sin første tur med Airbus A350

Samtidig som at det første eksemplaret av SAS' nye langdistansefly av typen Airbus A350 er i ferd med å begynne sluttmonteringa i Frankrike, kommer flyselskapet nå med informasjon om hvordan flyene skal brukes.

Her kommer det fram at første offisielle flygning vil finne sted 28. januar 2020, og ruta går fra København til Chicago.

Sju ruter i 2020

Kanskje ikke så overraskende for mange, ettersom flyene får sin base på Kastrup og at dette ifølge selskapet selv er en av de mest populære SAS-rutene.

I forbindelse med at SAS lanserer de første A350-flygningene, opplyser selskapet at flytypen skal settes inn på i sju ruter i løpet av 2020.

I tillegg til Chicago er dette Beijing, New York, Tokyo, Shanghai, Hongkong og San Francisco.

SAS har bestilt åtte eksemplarer av A350-900 som får plass til nøyaktig 300 passasjerer. Setene fordeler seg på business (40), plus (32) og 228 økonomiseter.

SAS skryter av at flyene får en kabin «man ikke har sett maken til», uten at de røper alt ennå:

– Kabinen har et meget lavt støynivå, to midtganger, et optimalisert kabintrykk, mer frisk luft og avansert kontroll av temperatur og fuktighet. For å heve opplevelsen ytterligere er A350 utstyrt med unike SAS-funksjoner som er omhyggelig utviklet basert på tilbakemeldinger fra hyppige SAS-reisende. Vi vil kunngjøre i detalj om disse funksjonene senere i løpet av 2019, heter det i ei pressemelding.

Testing fra desember

Vi kikket selvsagt storøyd etter det første SAS-flyet da vi besøkte A350-fabrikken i Blagnac i slutten av mai, men var dessverre akkurat for tidlig ute. Den første SAS-maskinen har MSN 358, mens det på dette tidspunktet var kommet opp til serienummer 352, et fly til Japan Airlines.

Et A350-900 for Japan Airlines på fabrikken i mai. Foto: Per Erlien Dalløkken

Det første flyet blir registrert SE-RSA og skal hete «Ingegerd Viking».

Etter at det blir levert fra Airbus-fabrikken like utenfor Toulouse i løpet av høsten, skal flyet brukes til prøveflygninger i Skandinavia i desember og januar for opplæring og utsjekking av piloter og kabinansatte.

Langdistanseflyene SAS bruker i dag er også produsert av Airbus, A330-300 og A340-300. Selskapet er i ferd med å modernisere både kort- og langdistanseflåten og skal fram til 2023 ha fått levert til sammen 80 A320 Neo, 5 A330 Enhanced, 8 A350-900 og 3 A321LR.

Seks år siden jomfruferden

A350 XWB fløy for første gang 14. juni 2013. Året etter var det første testflyet (MSN-2) med passasjerkabin klart, og Teknisk Ukeblad var blant de heldige første ikke-Airbus-ansatte som fikk en liten tur over Pyreneene i samme fly.

Dette var grunnmodellen A350-900, og for to år siden fløy den forlengede A350-1000 for første gang.

I fjor høst gjenopptok Singapore Airlines verdens lengste flyrute, mellom Singapore og New York, med den nyeste versjonen, ULR («ultra long range»).