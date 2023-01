Flere medier har stilt spørsmål om hva samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) egentlig visste om Follobane-problemene før tunnelen åpnet i desember og før han avholdt krisemøte i januar.

Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant før Høyre, er blant dem som nå stiller spørsmål i Stortinget om samferdselsministerens håndtering av saken.

– Man kan spørre seg om statsråden har tilstrekkelig kriseforståelse rundt dette. Vi mener det er svært oppsiktvekkende og urovekkende at statsråden på riksdekkende radio sier han ikke har kjennskap til hva som foregår, mens han i realiteten har det, sier Eskeland til TU.

– Mildt sagt underlig

Hun mener håndteringen er «mildt sagt underlig».

2. januar spurte NRK fortalte samferdselsministeren om hva som har gått galt på Follobanen.

– Det ønsker også vi et svar på. Derforhar jeg som samferdselsminister innkalt Bane NOR til et møte denne uken.

Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant for Høyre fra Hordaland. Foto: Stortinget

Aftenposten skriver imidlertid at ministeren allerede 23. desember ble orientert om at returstømanlegget på Follobanen var underdimensjonert.

I et svar til Stortinget skriver samferdselsministeren:

– Jeg har gjennom høsten altså vært kjent med at Bane NOR jobbet hardt med å få Blixtunnelen ferdigstilt før åpningen av Follobanen, og at det har vært risiko knyttet til fremdrift og kostnader, men at foretaket har hatt denne risikoen under kontroll.

– Kunne ikke forutsi sitasjonen

Han nekter for at han hadde informasjon som kunne forutsi problemene Follobanen nå er i.

– Ikke på noe tidspunkt, har Bane Nor i sin dialog med departementet løftet utfordringer som kunne gi grunnlag for å forutsi den situasjonen vi beklageligvis befinner oss i nå, skriver han.

– Jeg forventer at Bane Nor gjør alt de kan for å rette opp feilen på Follobanen. Men opplysninger som er kommet fram, gir grunn til bekymring, og vi må komme til bunns i hvordan vi kunne havne i denne situasjonen der passasjerer ikke får det togtilbudet de skal ha, sier Nygård (Ap).

Ekstern gjennomgang

Som samferdselsministeren tidligere har varslet, skal det gjennomføres en ekstern gjennomgang som gransker årsakene til at Follobanen nå er stengt, og som vurderer hva som må til for å unngå at noe slikt skjer igjen.

Gjennomgangen skal omfatte både forløpet forut for den konkrete hendelsen og se på Bane Nors håndtering av situasjonen som oppstod i etterkant av hendelsen og frem til feilene er rettet.

– Gjennomgangen skal vurdere prosjektstyringen i Bane Nor, herunder systemene og kulturen for å håndtere risiko/avvik og dele informasjon, den praktiske etterlevelsen av disse, skriver ministeren i svaret til Stortinget.

TU har forelagt samferdselsdepartementet Eskelands uttalelser og vil oppdatere ved svar.