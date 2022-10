– Det økende handlingsrommet i statsbudsjettet har nesten utelukkende gått til transportformål. Sammenliknet med for 10-15 år siden har det økt noe enormt. Det er umulig å fortsette med den økningen, sier Morten Welde, forsker ved institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

Welde er altså blant dem som venter større samferdselskutt når statsbudsjettet legges fram torsdag formiddag.

– De store behovene er knyttet til forsvar, krig og helse. De er ikke knyttet til motorveiene, sier han.

Tre gryteklare prosjekter pekes ut

Med det speiler NTNU-forskeren noen av varslene om veislanking og innsparinger på samferdselfeltet som har preget det siste året.

Krigen i Ukraina gir mindre penger til vei, sa samferselsminister Jon-Ivar Nygård i mai. Samtidig meldte NRK at tre gryteklare prosjekter var satt på vent:

Nytt tunnelløp i E134 Oslofjordforbindelsen mellom Drøbak og Hurum (Oslofjordtunnelen)

Ny Røldalstunnel på E134 vest for Haukeli

Ny E6 Megården – Mørsvikbotn nord for Fauske

Alle tre er ulykkesbelastede strekninger preget av hyppige stengninger.

Bare noen dager senere dukket for øvrig de samme tre strekningene opp øverst på Vegvesenets prioriteringsliste over prosjekter som de ønsker å komme i gang med.

Byggeklare prosjekter lever farlig - men også andre kan havne under kniven

I og med at kutt og utsettelser i byggeklare prosjekter vil gi kunne innsparinger allerede neste år, kan det virke logisk at det er disse som vil bli skrotet eller utsatt i morgendagens statsbudsjett.

Denne uken bekreftet også Nygård at "mange" av de såkalte oppstartsprosjektene i den første seksårsperioden av Nasjonal transportplan (NTP) vil bli skjøvet på i et intervju med Aftenposten.

Også kilder med kjennskap til samferdselspolitikken som TU har snakket med, levner liten tro på at det blir midler til store, nye prosjekter i morgen.

Men Welde tror at også prosjekter som ligger litt lenger framme i tid kan komme under sparekniven i morgen.

– Utfordringene vil neppe være særlig annerledes i 2024 eller 2025. Så regjeringen har nok både kort og langsiktig perspektiv i dette budsjettet, sier han.

Utfordringene Welde sikter til, er blant annet krig, energikrise og prisstigning.

Ringeriksbanen og Hordfast pekt ut

To gigantprosjekter med litt senere byggestart, er Hordfast til 37,7 milliarder kroner og fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 til om lag 35 milliarder. Aftenposten skal ha fått signaler om at begge disse er aktuelle for kutt.

Byggestart for prosjektene er anslått til henholdsvis 2025 og 2024-25.

– Kutter man i disse i statsbudsjettet, vil man knapt merke noe på kort sikt. Men om ett, to og tre år, sier Welde:

– Besparelsen over tid vil være enorm.

Freder milliardmotorvei i Bærum

Prosjekter der spaden er stukket i jorden kan føle seg tryggere.

– Ingen igangsatte prosjekter blir stanset, uttalte Nygård i denne ukens intervju med Aftenposten.

Han henviste da til den første etappen av nye E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum.

Men selv om påbegynte prosjekter ikke stanses, er de ikke nødvendigvis immune mot slanking i statsbudsjettet.

I juni ble Vegvesenets forslag til slanking av vegnormalene sendt på høring. Bakgrunnen er blant annet krig og prisvekst, og den påfølgende debatten om fartsgrenser og overdimensjonerte motorveier det siste året.

– Ekstrakostnaden for å bygge og drifte en firefelts motorvei med 110-sone kontra en smal firefelts med 90-sone, ligger på 50 til 100 millioner per kilometer. Det er formidabelt, uttalte Harald Norem, pensjonert professor i veibygging ved NTNU, til TU.

Påbegynte prosjekter skal ikke stanses - men kan slankes

– Kan det skje at man peker på bestemte veistrekninger i statsbudsjettet og sier at denne skal ha 90-fartsgrense og ikke 110 km/t?

– Historisk sett har norske regjeringer vært veldig spesifikke og detaljorienterte i disse budsjettene. Men skal man gjøre større endringer, bør man gjøre det i en litt tidligere fase i prosjektene, før reguleringsplaner er fastlagt, sier Welde.

Han vil likevel ikke utelukke at eksempelvis større prosjekter der bare deler av strekningen er bygget kan bli pålagt enkelte slankegrep i morgen - dette altså før de nye vegnormalene er klare.

Mener kutt hos Nye veier likevel gir penger i statskassa

Et annet spørsmål er om Nye Veier vil unngå sparekniven i morgen.

I juni meldte nemlig NRK at eventuelle kutt i prosjektene til Nye Veier ikke ville gi mer penger i statskassa. Nye Veier beholder pengene og kan prioritere andre prosjekter, skrev statskanalen.

Årsaken er rammeavtalen de har med staten om porteføljestyring.

Welde er uenig i at det ikke vil være statlige kroner å spare på innhogg i Nye Veiers prosjekter i morgen.

– Nye Veier har en årlig bevilgning på et visst antall milliarder som de har i bunn, og som de får hvert år. I tillegg får de en bevilgning per prosjekt. Hvis noen av dem utsettes, vil det selvfølgelig påvirke statens utgifter.