Saltet fire ganger så mye som for ti år siden

På tross av at det gjentatte ganger har blitt innført tiltak for å redusere bruken av veisalt på norske veier, ble det brukt rekordmye salt på veiene i Oslo denne vinteren.

Over 40.000 tonn salt har gått med i hovedstaden. Det 57 kilo salt per innbygger, og fire ganger så mye som for ti år siden, skriver NRK.no.

Vanskelige værforhold

Årsaken til den store økningen i bruk av salt i Oslo er vekslende vintervær.

Joakim Hjertum, seksjonssjef i Bymiljøetaten i Oslo, sier til avisen at det krever mer salting enn stabilt kalde vintre.

Den store trafikkbelastningen på veiene i Oslo gjør dessuten at grus ikke er noe alternativ til salting, siden trafikken blåser grusen til side.

– Da må det strøs oftere og det hadde ført til enda dårligere luftkvalitet, sier Hjertum.

Må salte smartere

På tross av den økte saltingen jobbes det med å redusere saltbruken i Statens Vegvesen.

– Vi jobber for å salte smartere og mer effektivt for å få ned saltforbruket, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens Vegvesen Innlandet til NRK.

Men klimaendringene med hyppigere væromslag og høyere temperatur om vinteren, gjør det vanskelig å redusere saltbruken samtidig som trafikksikkerheten opprettholdes.

Stensrud forklarer at smartere salting dreier seg om å salte når saltingen har størst effekt. Dette avhenger av både temperatur og trafikkbelastning der det saltes.

– Hvorfor brøytes det ikke mer i stedet for å salte?

– Hovedregelen er at vi brøyter først, så bruker vi salt for å oppnå bar vei og bare spor. Det holder ikke å bare brøyte, sier han til NRK.