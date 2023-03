Salget av hybridbiler ble mer enn halvert i 2022. Stuper videre i år

I 2021 ble det solgt 38.000 ladbare hybridbiler i Norge. I fjor var tallet drøyt 16.000 biler, en nedgang på 58 prosent, og i år fortsetter salget å stupe. I de to første månedene i år er salget ytterligere halvert, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OVF).

På samme tid har salget av elbiler skutt i været, og i dag er hele fire av fem nye biler som selges i Norge, elbiler. I 2019 var dette tallet to av fem.

Det er med andre ord ingen tvil om at elbilen har tatt over for den ladbare hybriden og andre biler med fossilt drivstoff, skriver nrk.no.

Trenger ikke hybridbiler lenger

Kommunikasjonsdirektør Øyvind Skovli i Møller bil forteller at bilforhandleren ikke lenger anbefaler kundene sine å kjøpe hybridbiler.

– Det handler om at elbilen har blitt så bra i flere prisklasser. De er dermed godt tilpasset bilkjøpernes behov. Folk har dermed muligheten til å velge nullutslippsbiler, og det gjør de. Det er veldig positivt, sier han til NRK.

Han legger til at utvalget av elbiler nå er så godt at hybridbilene blir overflødige.

Kun elbiler fra 2025

Det er over 4,2 millioner kjøretøy i Norge. Tall fra Norsk klimastiftelse viser at det er 632.192 utslippsfrie kjøretøy. Det tilsvarer 15 prosent av den totale kjøretøyparken.

Målet i Norge er at alle nye biler som selges fra og med 2025, skal være utslippsfrie.

– Håpet er at elbilen tar over hele markedet og overtar salget av den ladbare hybriden helt, sier Skovli til avisen.