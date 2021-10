Saab-rester er til salgs på nettauksjon

Det er et tiår siden bilmerket Saab gikk på dunken, og deretter ble kjøpt opp av det kinesisk-japanske selskapet NEVS.

Den gangen var planen å utvikle elbiler basert på den eksisterende Saab 9-3, og selge dem under navnet NEVS 9-3. Det ble meldt at produksjonen startet sommeren 2019, i en fabrikk i Tianjin i Kina. Det ble ifølge Carscoops ikke noe av likevel.

Kinesiske China Evergrande Group kjøpte i 2019 51 prosent av NEVS, og deretter hele selskapet i 2020. Nå skal de være på utkikk etter kjøpere, skriver Reuters. I august skal de ha forsøkt å lande en avtale med smarttelefonprodusenten Xiaomi og flere investorgrupper om å selge 65 prosent av NEVS.

Evergrande er et eiendomsutviklingsselskap, som har investert i en rekke ulike industrier. Nå er selskapet på randen av konkurs, og forsøker å selge det som selges kan.

NEVS-leder Stefan Tilk sier Reuters at de har kapital til å holde bedriften gående en god stund, og at flere investorer skal være interessert i å kjøpe selskapet.

Produksjonsutstyr fra Trollhättan ligger nå ute på nettauksjon. Faksimile: PS Auction

Tilk ville ikke si noe om hva NEVS verdsettes til, men Reuters' kilder hevder at det kan være snakk om en milliard dollar.

Fabrikkutstyr på nettauksjon

Dermed kan det ligge an til at restene av Saab kan få nye eiere. Det ser ikke ut til at eierne får hele fabrikken i Trollhättan på kjøpet. Ifølge Bilmagasinet.dk selges nå produksjonsutstyr herfra på auksjon,

Auksjonen, som holder av svenske PS Auction, pågår fram til 28. oktober, består av 266 objekter.

Den inkluderer alt fra robotarmer til skruer og hydraulikkslanger.

Fikk aldri Saab på beina

Frem til 2010 var Saab eid av General Motors. Mot slutten av eierskapet var det stor usikkerhet om bilmerkets fremtid, men det var klart at GM ikke ønsket å drive videre. Saab fikk konkursbeskyttelse, skulle omstruktureres og gjenoppstå som selvstendig selskap.

Det skulle vise seg å være vanskelig for GM å finne noen til å kjøpe Saab, ettersom de tapte penger. I august 2009, etter mange måneder med usikkerhet, ble det kjent at Koenigsegg Group hadde undertegnet en avtale om å kjøpe Saab fra GM. Planene raknet et par måneder senere.

Deretter kom nederlandske Spyker Cars inn som mulig kjøper, men forhandlingene førte ikke frem og i desember 2009 ble det klart at GM skulle avvikle det svenske selskapet.

I slutten av januar 2010 kom det likevel en løsning på overtid, og det ble kunngjort at Spyker hadde finansene i orden, og likevel ville kjøpe Saab.

Men det skulle gå trått for bilprodusenten, som slet med å betale regningene sine. Desember 2011 var dødskampen over, og Saab slo seg selv konkurs.

Juni året etter ble konkursboet solgt til NEVS, som hadde planer om å starte opp igjen produksjonen av Saab 9-3, denne gangen også som elbil. NEVS hevdet i 2015 at de hadde en bestilling på 150.000 elbiler frem til 2020. Avtalen skulle være verdt 100 milliarder svenske kroner.

Skulle produseres i Kina

Det var imidlertid bare karosseriet som skulle produseres i Trollhättan. Disse skulle sendes til Kina hvor bilene skulle ferdigstilles. Planen var den gangen at all produksjonen på sikt skulle være i Kina.

Det ble også sådd tvil om hvorvidt avtalen faktisk var reell, etter at Sveriges Radio oppsøkte adressen til den påståtte kunden i Kina, og fant en sovesal for fabrikkarbeidere. Kunden, Panda New Energy, forklarte senere at dette skyldes at de hadde hatt dårlig tid til å registrere foretaket sitt i Kina.

Viste frem 9-3

Så sent som i 2017 ble NEVS 9-3 vist frem på en bilmesse i Kina. Den skulle da være klar for produksjon, og kun for det kinesiske markedet. En SUV-variant kalt 9-3X skulle også være på trappene.

Senest i 2020 fortalte NEVS at de nå fokuserte på delt mobilitet, og at det i den sammenhengen var viktig at de var en del av eiendomsutvikleren Evergrandes portefølje.

– De siste par årene har vi jobbet med hardwareløsninger for autonome biler, men som en del av Evergrande Automotive har vi vært en del av å lansere et sted mellom ti og 15 nye elbilmodeller. De fleste av dem vil være tilkoblet, mange vil fortsatt ha ratt, men fokuset for oss er å være teknologilederen i Evergrande Automotive, sa Charlotte Eisner, leder for salg og merkevare i Nevs i en presentasjon for et år siden.

Hun fortalte at de bygget prototyper ved fabrikken i Trollhättan, og at de planla å produsere biler i både Kina og Europa.