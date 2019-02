Saab og Lockheed Martin lanserer konkurrent til Kongsbergs luftvern

Luftvernet Nasams er en av norsk forsvarsindustris største eksportsuksesser.

Men dersom våre naboer i øst får det som de vil, skal Kongsberg få større konkurranse innenfor dette området framover.

Svenske Saab har gått sammen med tyske Diehl Defence og amerikanske Lockheed Martin om å ta fram et nytt luftvern. Falcon heter systemet som ble lansert på våpenmessa Idex i Abu Dhabi denne uka.

Aesa-radar og IRIS-T

Luftvernets hovedkomponenter er radaren Giraffe 4A fra Saab, missilet Iris-T fra Diehl og kommando- og kontrollsystemet SkyKeeper fra Lockheed Martin.

Giraffe 4A tilhører familien av aesa-bakkeradarer som Saab lanserte i 2014. Den baserer seg altså på det som kalles «active electronically/electrically scanned array» (AESA) og er noe Saab i samarbeid med Chalmers har jobbet med på labben siden tidlig 1980-tall. De har produsert slike aktive fasestyrte array-antenner siden 1990-tallet.

Giraffe 4A-testing utenfor Halden i 2017. Foto: Per Erlien Dalløkken

Aesa-radaren har over 1.500 sender/mottakermoduler, altså individuelt styrte miniantenner, med en instrumentert rekkevidde på 280 km. Ifølge produsenten selv har den meget god evne til å oppdage små droner og stealthfly. Det er en såkalt multifunksjons-radar som kan brukes både til luftvern, kontroll- og varsling og til våpenlokalisering slik som Arthur. Med andre ord at radaren kan spore missiler og granater og kalkulere hvor de kom fra og hvor de vil slå ned.

Missilene som skal brukes er altså IRIS-T («Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled») som i utgangspunktet er et luft-til-luft-missil. Det er tatt fram to bakkeavfyrte versjoner («surface launched», SL). Falcon-systemet skal benytte Iris-T SLM som har den største rekkevidden, opp til 40 kilometer.

– Våre internasjonale kunder er på jakt etter neste generasjon kort- og mellomdistanse luftvernløsning som er i stand til å møte dagens og kommende trusler fra droner, kryssermissiler, helikoptre og fly. Falcon er klar til bruk i dag, sier Scott Arnold, direktør for Integrated Air and Missile Defense i Lockheed Martin, i en pressemelding.

Hovedkomponentene i det nye Falcon-systemet. Foto: Hand-out

Vil erstatte Hawk

Det svensk-tysk-amerikanske samarbeidet kom i stand for å jakte på muligheter hos brukere som i dag har det eldre luftvernsystemet Hawk, deriblant Idex-arrangøren De forente arabiske emirater.

Også Norge var en Hawk-bruker. På 1980-tallet samarbeidet Kongsberg og Raytheon om å ta fram luftvernet Norwegian Adapted Hawk (NOAH) på 1980-tallet som på slutten av 1990-tallet ble faset ut for NASAMS («Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System»).

Nasams-fyring på Andøya i 2015. Foto: Tor Aas-Haug

Det kan virke som om Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) ikke er overdrevent bekymret for den nye konkurrenten.

– Vi registrerer at dette konsortiet har kommet sammen som en ny aktør i luftvernmarkedet. Så får vi se hvordan de lykkes framover med en systemløsning som Nasams allerede har vært tungt til stede med i mange år. Vi har 14 nasjoner om bord, og er verdens mest solgte luftvern innenfor denne kategorien, sier kommunikasjonssjef Kyrre Lohne i KDA.

Nasams-systemene har i dag Raytheon AIM-120 Amraam-missiler. Men også Iris-T er blitt skutt med Nasams, allerede i 2011. Nettopp egenskapen dette luftvernet har til å integrere en rekke missiler og sensorer, i stedet for å være skreddersydd til kun én type, er noe Kongsberg har misjonert for i årevis.

Den første skarpkytingen med Nasams High Mobility Launcher fra Vidsel Test Range i Sverige. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter

Uansett skal også Norge ta i bruk Iris-T når kampluftvern gjeninnføres, altså et mobilt luftvern som ruller sammen med avdelingene. Når F-16 fases ut, blir disse missilene overflødige i luft-til-luft-rolle, ettersom de ikke integreres på F-35. Dette er noe Forsvarsdepartementet gjennomfører som en rettet anskaffelse med Kongsberg. Spydspissene i det nye kampluftvernet blir ombygde M113-panservogner med IRIS-T-missiler og Humvee-feltvogner med eldre Amraam-missiler (HML).

Qatar og India

Det har vært stor pågang etter Nasams det siste halvannet året. Den siste mulige eksporten ble kjent i fjor høst, da Qatar inngikk en intensjonsavtale med Raytheon om luftvern til en potensiell verdi på to milliarder dollar. Rundt 30-40 prosent av dette vil tilfalle Kongsberg når kontrakten med Qatar eventuelt signeres. Da blir dette den femtende nasjonen som tar luftvernet i bruk.

Komplette systemer er fra før kjøpt inn av Norge, USA, Finland, Nederland, Spania, Chile og Oman. I tillegg benytter Hellas, Sverige, Tyrkia og Polen Nasams-komponenter.

Høsten 2017 vant Kongsberg og Raytheon to eksportkontrakter på kort tid, til henholdsvis Litauen og Indonesia. I tillegg har Australia offisielt annonsert at de planlegger å anskaffe Nasams. Det er ventet at testing og forhandlinger skal bli ferdig senere i år.

Nasams er modulært bygget opp og består av utskytingsenheter, såkalte «launchere», med missiler, kommando- og kontrollstasjoner, aktive radarer og passive elektrooptiske/infrarøde sensorer (EO/IR). Luftvernet er i kontinuerlig utvikling med stadig mer sofistikerte missiler, sensorer og kontrollstasjoner. Siste generasjon debuterer hos den nye brukeren Indonesia.

I fjor sommer ble det kjent at også India forhandler med USA om kjøp av Nasams, der intensjonen blant annet er å utplassere batterier i New Delhi.