Ruter og TØI vil teste selvkjørende busser i høyere hastighet

I mai dukket de opp i Oslo, to selvkjørende busser som fraktet reisende fra Rådhusplassen til Vippetangen.

De to bussene er ikke de første her i landet, og trolig bare en forsmak på hva vi kan forvente i årene fremover.

For mens de selvkjørende bussene som er testet her i landet så langt går i mellom 12 og 18 kilometer i timen, jobbes det nå med planer om et raskere tilbud.

Flere og raskere busser

Tilbudet det jobbes med er et samarbeid mellom Ruter og Transportøkonomisk Institutt (TØI).

– Sammen med Ruter jobber vi med søknad om å få teste selvkjørende busser i en mer realistisk fart enn forsøkene som har vært så langt, sa forskningsleder Torkel Bjørnskau under Smarte veier-konferansen forrige uke.

Bjørnskau ønsket ikke å gå inn på konkrete planer rundt forskningsprosjektet, men fortalte at søknaden er under arbeid, og skal leveres til Forskningsrådet i løpet av kort tid.

Han røpte likevel at det er snakk om et forsøk med flere busser enn i dag, i en høyere hastighet.

Fremdeles utfordringer

Heller ikke Ruter ønsker å gå ut med detaljer rundt søknaden.

– Dette vil bli offentliggjort ved en eventuell tildeling av midler, sier Benjamin A. Øveraas, i selskapet.

Han forteller at det per i dag er en del utfordringer med selvkjørende busser.

– De største utfordringene ligger i teknisk stabilitet, hastighet og kapabilitet, sier Øveraas.

Forventer permanente ruter

Når det kommer til hastighet og stabilitet er utfordringen todelt.

– Hastighet og kapabilitet er en utfordring både med tanke på å ha høy nok hastighet og kapabilitet til å kjøre på større andel av veinettverket for å løse reelle mobilitetsbehov for større grupper og når det kommer til å ha høy nok hastighet til å kunne følge trafikkbildet og ikke skape situasjoner som kø eller farlige forbikjøringer rundt kjøretøyene, forklarer Øveraas.

Han sier det er vanskelig å spå hvor fort den teknologiske utviklingen på dette feltet vil gå, men mener sjansene er gode for at man vil se selvkjørende busser i permanent drift på normal vei noen år frem i tid.

Permanente tillatelser

For at dette skal bli en realitet er det imidlertid en del ting som må falle på plass.

– Først må det bli tilgjengeliggjort busser med den type kapabilitet, og så vil det være behov for lengre periode med utprøving av kjøretøyene, sier Øveraas.

1. januar 2018 ble en ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy vedtatt av Stortinget. Loven tillater i praksis helt førerløse kjøretøy på norske veier, så lenge søkeren klarer å sannsynliggjøre overfor myndighetene at bilen er i stand til å kjøre seg selv.

For at det skal være mulig med gode, permanente bussruter med selvkjørende busser, sier Øveraas at dette lovverket må utvikles videre.

– Det må åpnes opp for permanente tillatelser for denne type kjøretøy, sier han.