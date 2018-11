Russerne varsler nok en øvelse utenfor Norge: Norges overvåkingsfly står på bakken

For tredje gang denne måneden varsler den russiske marinen en skyteøvelse i Norges økonomiske sone. Denne gangen skal det skytes med raketter vest for Lofoten.

Russerne har sendt ut varsel til fly og skip om øvelsen i et område rundt 200 kilometer vest for Stokmarknes fra tirsdag til torsdag denne uken, skriver Barents Observer. Ifølge varselet vil det blir foretatt testskyting av raketter.

Mens den sovjetiske marinen av og til skjøt med skarpt under øvelser i Barentshavet under den kalde krigen, var slike aktiviteter sjeldne vest og sør for Nordkapp. Den siste tidens øvelser antyder et nytt mønster, når Russlands marine for første gang siden nettopp den kalde krigen varsler øvelser med skarp ammunisjon i Norskehavet.

Russerne varslet rakettøvelse like utenfor Møre: En dag ut i øvelsen er det ikke avfyrt et eneste missil

Ålesund og Berlevåg

Den første øvelsen ble varslet utenfor Ålesund 1.–3. november, i et område NATO-skip seilte gjennom i forbindelse med øvelsen Trident Juncture i Norge. Russiske skip seilte gjennom området som varslet, men det ble ikke avfyrt skudd.

Deretter ble det holdt en øvelse 20–40 nautiske mil nord for Berlevåg mellom 6. og 9. november. Der ble det skutt raketter og utført navigasjonstrening. Blant skipene som deltok var den atomdrevne missilkrysseren Pjotr Velikij, Peter den store.

Regjeringen avviser at det er satt krisestab på grunn av russisk rakettøvelse i Norskehavet: Nå er nok en øvelse varslet

Orion-fly på bakken

Samtidig som russerne øver i Norskehavet, melder nettstedet AldriMer.no at alle Orion-overvåkingsflyene til Forsvaret står på bakken.

Det er 10 dager siden Orion-flyene har vært på vingene, noe som ifølge nettstedet skyldes mangel på mannskap og tilgjengelige fly. Forsvarskilder opplyser at inspektører onsdag kom til Andøya flystasjon for å undersøke sprekkdannelser i understellet på minst ett av overvåkingsflyene.