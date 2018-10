Mistenkelig droneflyging og russisk rakettøvelse under NATOs megaøvelse

Politiet har startet etterforskning etter at det ble observert droneflyging i nærheten av flyplassen på Røros i helga.

– Droneaktiviteten skal ha vært rundt cirka klokka 21.00-22.00 søndag kveld. Vi ønsker tips i saken for å finne ut hva som kan være årsaken til denne aktiviteten, sier Jørgen Lagesen ved Røros lensmannskontor til Arbeidets Rett.

Den store NATO-øvelsen Trident Juncture, hvor et personell på flere titusen personer deltar, pågår i området. Flere av Forsvarets helikoptre er på Røros i forbindelse med øvelsen og det er innført flyforbud over et stort område.

– Dette er totalt uakseptabelt. Det går på flysikkerheten, sier talsmann Ivar Moen for Forsvaret til VG.

Nå kommer det hit for å øve: Hangarskipet har plass til flere fly enn det er i det norske luftforsvaret

Russland planlegger rakettøvelse

Den uoppklarte droneflygingen blir neppe den eneste «fremmede» luftaktiviteten i nærheten av øvingsområdet til Trident Juncture.

Klassekampen skriver nemlig at midt under den storstilte Nato-øvelsen Trident Juncture planlegger Russland prøveskyting av missiler i havet utenfor Midt-Norge.

Avisen skriver at den russiske øvelsen skal skje i havet like utenfor Mørekysten, i kort avstand fra de norske byene Kristiansund, Molde og Ålesund, og i et område med flere norske offshore-installasjoner.

Øvelsen skal skje 1. til 3. november, fra klokken 7 om morgenen til 14 på ettermiddagen, alle dagene.

– Vi er kjent med denne meldingen. Øvelsen Trident Juncture skal fortsette som planlagt, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

USS Harry S. Truman: Forsvarsdepartementet har ikke spurt om hangarskip i norsk farvann har atomvåpen om bord

– Neppe tilfeldig

Det var Avinor som fikk beskjed om øvelsen av russiske myndigheter fredag.

Seniorforsker June Wilhelmsen ved NUPI sier til NRK at hun ikke tror det er tilfeldig at denne øvelsen kommer nå.

– Jeg kan ikke vite det helt sikkert. Men det er veldig sannsynlig at dette er en slags tilbakemelding på «Trident Juncture».

Hun setter også saken i sammenheng med opptrappingen av konflikten mellom NATO og Russland.

– Russland ser med stor skepsis på all militær oppbygging og øvelsesvirksomhet i nordområdene fra NATO sin side. På samme måte ser Norge og NATO med stor skepsis på russisk opptrapping.